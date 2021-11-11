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تكنولوجيا وعلوم
في هذا البلد... أسعار السيارات الكهربية ستتقارب أسعار السيارات العادية خلال عامين
Lebanon 24
11-11-2021
|
05:00
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قال وزير نقل نيودلهي في الاتحاد (نيتين جادكاري) إن تكلفة المركبات الكهربائية (EV) في الهند ستنخفض إلى مستوى سيارات البنزين في العامين المقبلين.
"في غضون عامين، ستنخفض تكلفة المركبات الكهربائية إلى مستوى يتساوى مع أنواع سيارات البنزين المختلفة. تبلغ ضريبة السلع والخدمات بالفعل 5٪ فقط على المركبات الكهربائية، كما أن تكلفة بطاريات أيونات الليثيوم آخذة في الانخفاض أيضًا. إلى جانب ذلك، وضعت الحكومة بالفعل سياسة تسمح لمضخات البنزين بإنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية." هذا ما قاله جادكاري في ندوة عبر الإنترنت، نظمتها مؤسسة الاستدامة، الدنمارك، حول تسريع التخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى السيارات الكهربائية، في العاصمة الوطنية مساء الأحد، في غضون عامين سيكون هناك الكثير من نقاط الشحن في جميع أنحاء الهند.
"يكتسب التنقل الكهربائي زخماً جيداً في البلاد. ليس هناك حاجة لدفع اصطناعي. تبلغ تكلفة السيارة التي تعمل بالبنزين لكل كيلومتر 10 دولارات أمريكية، بينما تبلغ تكلفة الديزل 7 دولارات أمريكية لكل كيلومتر، بينما تبلغ تكلفة المركبات الكهربائية 1 دولار أمريكي لكل كيلومتر"، الفرق واضح.
يعد هذا أمرًا مهمًا لأنه بحلول عام 2030، حددت الهند هدفًا يتمثل في اختراق مبيعات المركبات الكهربائية بنسبة 30٪ للسيارات الخاصة، و 70٪ للمركبات التجارية، و 40٪ للحافلات، و 80٪ للدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات. في الوقت الحاضر، تكلف حوالي 2-3 سيارات متغيرة فقط أقل من 15 ألف روبية هندية في البلاد. تكاد تكون تكلفة المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات على قدم المساواة مع البنزين الحالي بعد أخذ الإعانات في الاعتبار.
وأضاف جادكاري أنه يجري التخطيط لمشروع تجريبي محتمل لتركيب نظام طريق سريع كهربائي في طريق دلهي-مومباي السريع والذي يمكن تغذيته باستخدام الطاقة الشمسية الوفيرة في المنطقة. بصرف النظر عن هذا، تخطط الحكومة أيضًا لإنشاء نقاط شحن في محطات الوقود.
وضعت الهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند (NHAI) خطة لتركيب ما لا يقل عن 700 محطة شحن كهربائية عبر طرقها السريعة الرئيسية في البلاد بحلول عام 2023. وستنتشر هذه على مدى 40-60 كم.
لا فائدة من إنتاج الكهرباء من الفحم. ينصب اهتمامنا الآن على المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة المد والجزر وطاقة الرياح والكتلة الحيوية. يمكن شحن المركبات الكهربائية المحلية من خلال النظام الشمسي الموجود على السطح. متوسط رسوم الكهرباء بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد يصل إلى $ 7-8 kWh ، وتبلغ تكلفة الطاقة الاحتياطية مع مجموعات مولدات الديزل $ 20 / kwh. وفي الوقت نفسه، الطاقة الشمسية أقل من 2 دولار / كيلووات ساعة اليوم. لذلك، يمكن للنظام الشمسي على السطح معالجة المشكلة المزدوجة المتمثلة في ارتفاع تكلفة الكهرباء وموثوقية الشبكة.
عرب هاردوير
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