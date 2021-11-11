تكنولوجيا وعلوم

إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2021 | 11:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت سوزوكي اليابانية عن سيارة Celerio الجديدة التي صممت لتلبي احتياجات سوق المركبات الشبابية من حيث المواصفات والسعر المنافس.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك صغير وأنيق التصميم، طوله 3 أمتار و69 سنتيمترا، عرضه 165 سم، ارتفاعه 155 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 14 و 15 إنشا.

وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على مقود مميز مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية، كما ثبتت في منتصف الواجهة شاشة لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من تقنيات المركبة.

وحصلت السيارة على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وأنظمة كهربائية للتحكم بالمقاعد والمرايا، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وزودتها سوزوكي بمحركات Dual-Jet اقتصادية في استهلاك الوقود، سعتها 1.0 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 68 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس سرعات.

وستطرح هذه المركبة في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري بأسعارمنافسة تبدأ من 6700 دولار.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-11-11
05:00 | 2021-11-11
02:00 | 2021-11-11
16:00 | 2021-11-10
14:00 | 2021-11-10
11:36 | 2021-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website