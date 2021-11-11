21
o
بيروت
24
o
طرابلس
16
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
11-11-2021
|
11:00
A-
A+
A+
A-
كشفت سوزوكي اليابانية عن سيارة Celerio الجديدة التي صممت لتلبي احتياجات سوق المركبات الشبابية من حيث المواصفات والسعر المنافس.
وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك صغير وأنيق التصميم، طوله 3 أمتار و69 سنتيمترا، عرضه 165 سم، ارتفاعه 155 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 14 و 15 إنشا.
وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على مقود مميز مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية، كما ثبتت في منتصف الواجهة شاشة لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من تقنيات المركبة.
وحصلت السيارة على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وأنظمة كهربائية للتحكم بالمقاعد والمرايا، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
وزودتها سوزوكي بمحركات Dual-Jet اقتصادية في استهلاك الوقود، سعتها 1.0 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 68 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس سرعات.
وستطرح هذه المركبة في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري بأسعارمنافسة تبدأ من 6700 دولار.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
هذه الأبراج ستكون محظوظة مادياً عام 2022.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون محظوظة مادياً عام 2022.. هل أنت من بينها؟
03:39 | 2021-11-11
11/11/2021 03:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:53 | 2021-11-11
11/11/2021 09:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار سعودي جديد بشأن لبنان...التأشيرات ستقتصر على هذه الحالات!
Lebanon 24
قرار سعودي جديد بشأن لبنان...التأشيرات ستقتصر على هذه الحالات!
04:30 | 2021-11-11
11/11/2021 04:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين جو معلوف ورئيس تجمّع أصحاب المولدات.. فوضى وصراخ و"انت أزعر" (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين جو معلوف ورئيس تجمّع أصحاب المولدات.. فوضى وصراخ و"انت أزعر" (فيديو)
00:05 | 2021-11-11
11/11/2021 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط وصلته اصداء استياء بري
Lebanon 24
جنبلاط وصلته اصداء استياء بري
22:30 | 2021-11-10
10/11/2021 10:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2021-11-11
لكسب المال عبر الانترنت... إليكم أفضل تطبيقات الربح لعام 2021
05:00 | 2021-11-11
في هذا البلد... أسعار السيارات الكهربية ستتقارب أسعار السيارات العادية خلال عامين
02:00 | 2021-11-11
بلا عودة... يوتيوب يزيل عداد الـDislike
16:00 | 2021-11-10
"Infinix" تتألق من جديد بأحد أفضل هواتف "أندرويد"!
14:00 | 2021-11-10
فورد تزيح الستار عن سيارة "Mondeo" الجديدة
11:36 | 2021-11-10
الكشف عن طائرة "كوارترهورس" الأقرب إلى مركبات الفضاء...(فيديو)
فيديو
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
10:39 | 2021-11-11
11/11/2021 20:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-11
11/11/2021 20:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
16:00 | 2021-11-10
11/11/2021 20:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact