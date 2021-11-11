إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)

كشفت سوزوكي اليابانية عن سيارة Celerio الجديدة التي صممت لتلبي احتياجات سوق المركبات الشبابية من حيث المواصفات والسعر المنافس.وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك صغير وأنيق التصميم، طوله 3 أمتار و69 سنتيمترا، عرضه 165 سم، ارتفاعه 155 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 14 و 15 إنشا.وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على مقود مميز مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية، كما ثبتت في منتصف الواجهة شاشة لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من تقنيات المركبة.وحصلت السيارة على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وأنظمة كهربائية للتحكم بالمقاعد والمرايا، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.وزودتها سوزوكي بمحركات Dual-Jet اقتصادية في استهلاك الوقود، سعتها 1.0 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 68 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس سرعات.وستطرح هذه المركبة في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري بأسعارمنافسة تبدأ من 6700 دولار.