تكنولوجيا وعلوم

هاتف يحمي صاحبه من التجسس...تعرف إليه

Lebanon 24
11-11-2021 | 23:00
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بدأت شركة "سمارت إيكو سيستيم" التابعة لمؤسستي Avtomatika و "روستيخ" الروسيتين ببيع هاتفها الجديد AYYA T1 الذي طوّر ليكون جهاز أندرويد عصري ذكي بمواصفات أمان مميزة.

وفي تصريح خاص لـ RT أوضح المدير العام للشركة، فلاديسلاف إيفانوف، أن الهاتف الجديد صمم ليعمل بنظام Android 11 ليلبي احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين، لكنه وبنفس الوقت حصل على ميزات أمان ممتازة بفضل الزر الخاص الذي زود به والذي يسمح بإيقاف عمل الكاميرات والمايكروفونات لمنع استغلالها في التجسس على صاحب الجهاز.
 
وأضاف "يمكن اعتبار الجهاز الجديد فريدا من نوعه، المنتجات الروسية المتقدمة مطلوبة في بلدان رابطة الدول المستقلة، وتوجد رغبة في الحصول على مستوى إضافي من الأجهزة الآمنة في بلدان الشرق الأوسط أيضا، لدينا خطط لإطلاق حاسب لوحي جديد قريبا، كما نخطط لإطلاق أجهزة ذكية مزودة بانظمة Aurora و KasperskyOS الروسية، وتعمل بمعالجات روسية من تطوير ELVIS ".
 
 
وحصل AYYA T1 على هيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك، وشاشة بمقاس 6.55 بوصة، ومعالج Helio P70، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت.
 
 
 
كما جهّز بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (12+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومنفذين لشرائح الاتصال.
 
ويباع الجهاز في الأسواق الروسية حاليًّا مع علبة تضم شاحنًا وسماعات وشاشة حماية إضافية، وبسعر 265 دولار تقريبًا.
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