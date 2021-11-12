تكنولوجيا وعلوم

واتساب يضيف خاصية تتعلق بالـ"Last seen"

Lebanon 24
12-11-2021 | 08:00
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أضاف واتساب خاصية جديدة من شأنها أن تكون بداية جيدة لإصلاح مخاوف الخصوصية المحيطة بالشركة الأم ميتا، شهد التطبيق عام مثير للجدل وتهديد من المستخدمين بمغادرة الخدمة، لكن واتساب يبدو أنه أكبر من أن يفشل، وفقًا لـ WABetaInfo، فإن الإصدار التجريبي من WhatsApp الإصدار 2.21.33.14 يطرح خيارًا يتيح لك إخفاء حالة آخر ظهور لك من جهات اتصال محددة.
 
في الإصدار الثابت الحالي يسمح WhatsApp بثلاثة خيارات فقط لمشاركة حالة آخر ظهور، حيث يعطيك ثلاث خيارات إما السماح لأي شخص لديه رقمك برؤيته، أو فقط الأشخاص الذين تم حفظهم في جهات الاتصال الخاصة بك، أو لا أحد على الإطلاق. والحل الرابع والجديد هوالاستمرار في مشاركة حالة آخر ظهور لك مع الغالبية العظمى من أصدقائك وأفراد عائلتك، بينما يمنحك خيار استبعاد الأشخاص الذين لا تريد بالتأكيد معرفة أنك تستخدم WhatsApp أثناء ساعات العمل.

الجدير بالذكر أن واتساب لم يكن التطبيق الوحيد أو الرائد في هذه الخاصية، وسبقه في ذلك Telegram حيث يتيح لك اختيار جهات اتصال محددة ترغب دائمًا في مشاركة حالة آخر ظهور لك معها، وبهذه الطريقة، يمكنك تنظيم قائمة صغيرة من الأصدقاء وأفراد العائلة الموثوق بهم، والتي تبدو أسهل بالنسبة لي من تحديد جميع جهات الاتصال الخاصة بك في العمل، والآباء، والأفراد الآخرين الذين لا ترغب في مشاركة حالتك معهم.

لم يتم طرح هذا التغيير على نطاق واسع حتى الآن، و إذا كنت ترغب في الحصول على فرصة لبدء التشغيل مبكرًا، يمكنك تنزيل أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp في APK Mirror، وسوف تتمكن أيضًا من التسجيل للحصول عليه عبر متجر Play.
 
(عرب هاردوير)
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