كويكب يُحلّق باتجاه الأرض... هل يُشكل خطراً؟

اكتشف خبراء معهد كيلدش للرياضيات التطبيقية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، كويكبا مجهولا يطير باتجاه الأرض، يحتمل أن يشكل خطورة.ويشير بيان المعهد إلى أن "عالم الفلك، ليونيد يلينين، اكتشف في الصور التي التقطها تلسكوب АС-32 لمرصد أباستوماني، كويكبا جديدا يقترب من الأرض".وقد أطلق على الكويكب الجديد الرمز 2021 UL17 مؤقتا. سيطير هذا الكويكب على بعد 18 مليون كيلومتر من الأرض (المسافة بين الأرض والقمر هي 380 ألف كيلومتر). ويشير بيان المعهدن غلى أن الخبراء يدرسون حاليا مسار الكويكب الذي يحتمل ان يشكل خطورة على الأرض.