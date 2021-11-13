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تكنولوجيا وعلوم
التحام "سبيس إكس" بمحطة الفضاء الدولية
Lebanon 24
13-11-2021
|
02:00
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التحمت كبسولة "سبيس إكس" تنقل أربعة رواد فضاء، مساء الخميس، بمحطة الفضاء الدولية، حيث سيجري الطاقم الجديد هذا "كرو 3" مهمة في المدار تستمر ستة أشهر.
وسيجري الطاقم الجديد "كرو 3"، مهمة في المدار تستمر ستة أشهر، ستتضمن تجارب عدة تقوم إحداها على إنبات نباتات في الفضاء من دون تربة ولا أي وسط زراعي، فيما تتمثل أخرى في إقامة ألياف بصرية في ظروف الجاذبية الصغرى قد تكون بنوعية أفضل من تلك المصنوعة على الأرض.
ويحلّ الرجال الأربعة، وهم ثلاثة أميركيين وألماني، محل طاقم "كرو 2" الذي غادر الاثنين محطة الفضاء الدولية وكان من بين أفراده رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه.
وكان الرواد الأربعة في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، راجا شاري وكايلا بارون وتوم مارشبورن، إضافة إلى الرائد في وكالة الفضاء الأوروبية ماتياس ماورر، قد انطلقوا مساء الأربعاء من فلوريدا على صاروخ "فالكون 9"، من تصنيع شركة "سبيس إكس"، بعد تأخير الانطلاق مرات عدة بسبب الأحوال الجوية.
ويجري الأميركي توم مارشبورن مهمته الثالثة إلى الفضاء، فيما يقوم الرواد الثلاثة الآخرون بينهم قائد المهمة راجا شاري، بأولى مهماتهم الفضائية، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وبات ماتياس ماورر، الألماني الثاني عشر، الذي يجري مهمة إلى مدار الأرض.
وكان في استقبال الطاقم الجديد الأميركي مارك فاندي هي الذي احتفل الأربعاء بعيد ميلاده في القسم الأميركي من المحطة التي تضم أيضا رائدي فضاء روسيين.
وتحمل المهمة اسم "كرو 3" لأنها ثالث المهام التشغيلية نحو محطة الفضاء الدولية التي توفرها "سبيس إكس" لحساب وكالة "ناسا"، لكنها خامس مرة تطلق فيها الشركة التابعة للملياردير إيلون ماسك أشخاصا إلى المدار، فقبل "كرو 1" و"كرو 2"، أطلقت الشركة مهمة تجريبية "ديمو 2" نقلت فيها رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي ايلول، نقلت "سبيس إكس" أيضا أربعة سياح لثلاثة أيام إلى الفضاء في مهمة غير مرتبطة بوكالة "ناسا".
المصدر:
سكاي نيوز
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