تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام تغري صناع المحتوى بالمال لمنافسة تيك توك

Lebanon 24
13-11-2021 | 05:00
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تغري شبكة إنستغرام صناع المحتوى من أجل استخدام خدمة "ريلز" بدلا من تطبيق تيك توك الذي يشهد شعبية هائلة في العالم.

ووفق ما نقل موقع "ذا فيرج" عن تقارير نشرتها "تيك كرانش" و"بزنس إنسايدر" فإن إنستغرام تدفع لمن تستطيع مقاطعه المصورة الوصول إلى مشاهدات تتجاوز 58 مليون مشاهدة نحو 35 ألف دولار.

في يوليو الماضي، أعلن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" فيسبوك سابقا، تخصيص نحو مليار دولار لصناع المحتوى في خدمة "ريلز".

وستدعم إنستغرام أيضا صغار صناع المحتوى، حيث تعرض عليهم مكافآت تتراوح بين 600 إلى ألف دولار، وفق ما تحدثت مادي كوربين، وهي إحدى صناع المحتوى ولديها 52 ألف متابع على إنستغرام.

وتزيد إنستغرام المكافآت بمرور الوقت وحصول المقاطع على مشاهدات أعلى، حيث كشف أحد صناع المحتوى ولديه 24 ألف متابع عن حصوله على مبلغ 8500 دولار مقابل مشاهدات تجاوزت الـ 9 ملايين مشاهدة، وآخر لديه 15 ألف متابع حصل على المبلغ ذاته.

وحتى الآن لم تعلن إنستغرام عن قواعد واضحة حول كيفية تحديد مبالغ المكافآت، خاصة وأنها في مراحله الأولى.

منصات مثل يوتيوب وسناب شات يعرضون على صناع المحتوى مبالغ تتراوح بين 10 آلاف دولار إلى 25 ألف دولار.

وأعلنت منصة يوتيوب في مايو الماضي تخصيص 100 مليون دولار في صندوق أسمته "يوتيوب شورتس"، لدفع مكافآت لمستخدمي منصة "شورتس" المنافسة لتطبيقات تيك توك وسناب شات وإنستغرام ريلز.
ويستطيع أي شخص المشاركة من خلال إعداده مقاطع صغيرة مصورة، وسيحصل الذين يتمكنون من حصد مشاهدات عالية على مكافآت نقدية.
المصدر: الحرة
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