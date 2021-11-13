في معرض "النقل الذكي"...سيارة تجذب الاضواء!

جذبت سيارة "EM" الإماراتية المصرية، الأنظار في جناح وزارة الإنتاج الحربي المصرية، بمعرض النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، الذي انعقد على مدار 4 أيام في مصر، تحت شعار "الطريق إلى 2030".
وبحسب تقرير لمواصفات السيارة (نصف النقل)، حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، فإنها تستطيع السير على كافة أنواع الأراضي، ونقل حمولة مقدارها 750 كيلوغرام، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية.
وكانت وزارة الإنتاج الحربي المصرية قد اتفقت مع شركة "إم غلوري" الإماراتية، على تصنيع العربة في مصر، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج الكمي بحلول نهاية النصف الأول من عام 2022.
ويعود اختيار اسم "EM للسيارة؛ إلى أن الحرف الأول "E" يعبّر عن الحرف الأول لاسم البلدين بالإنجليزية، "Egypt"و "Emirates"، بينما حرف "M" فهو بداية اسم وزارة الإنتاج الحربي بالإنجليزية وشركة "إم غلوري" الإماراتية.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد أحمد مرسي، إنه سيزور المصنع الإماراتي الذي يعمل على تصنيع "السيارة البيك أب" في الإمارات، خلال الشهر الجاري، لتفقد خطوط الإنتاج ومعدلاته على الطبيعة.
وتوقع الوزير المصري في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن يشهد السوق المصري إقبالا كثيفا على السيارة "EM" عقب طرحها في الأسواق أواخر النصف الأول من عام 2022.
وأشار إلى أن تلك العربة "ستكون سابقة من نوعها في مجال صناعة المركبات في مصر؛ حيث أنها الأولى التي ستعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، والتي ستُصنع على أرض مصر"، لافتا إلى أنها ستوفر قرابة 40 بالمئة من قيمة استهلاك الوقود، وهي سيارة صديقة للبيئة تماما.
وأشاد مرسي بالتعاون من الشريك الإماراتي في المشروع، خاصة أنه يتضمن تصنيع العربة محليا بأي نسبة تصنيع ترغب بها مصر، كما أثنى على "التعاون بين الدول والكيانات الصناعية العربية، بما يثري الصناعة العربية".