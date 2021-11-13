تكنولوجيا وعلوم

احذروا هذه الرسالة على واتساب.. قد تأتيكم من صديق!

Lebanon 24
13-11-2021 | 00:23
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نبّه تطبيق واتساب إلى رسائل احتيال ترد إلى حسابات مستخدميه على شكل كلام مكتوب، والأغرب أن الرسائل تأتي من أصدقاء بالفعل.

 

وأكد خلال حملة توعية بالتعاون مع هيئة معنية بحماية المستهلك في بريطانيا أن هذا أسلوب جديد من الاحتيال، داعيًا خلال حملته هذه إلى ثلاث خطوات أساسية "توقف قليلًا، فكر، اتصل".

 

وفيما تهدف الحملة إلى تنبيه الضحايا المحتملين عن طريقة الاحتيال الجديدة، وكيفية التصدي لها، بحسب ما أفادت سكاي نيوز البريطانية، لفتت أن 59 بالمئة من البريطانيين تلقوا رسائل احتيالية أو يعرفون شخصاً تعرض لذلك العام الماضي.

 

طريقة الاحتيال

وغالبا ما يطلب المخترقون الذي يعتمدون أسلوب "صديق في محنة"، إلى إرسال كود، طالبين من الضحية إعادته إليهم، وهذا يمكّن المجرمين من اختراق الحساب.

 

لذا أكدت شركة واتساب أنه في حال تلقى أي مستخدم رسالة مشكوك فيها، عليه اعتماد أسهل وأسرع طريقة للتحقق من الأمر، ألا وهي الاتصال مباشرة بصاحب الرسالة أو الطلب منه توجيه رسالة صوتية.

 

أما الغاية من ذلك، فالتأكد من أنه هو بالفعل الشخص الذي يقف خلف الرسالة "المريبة".

 

المصدر: العربية
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