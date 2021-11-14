سامسونغ ستزيد من إنتاج الأجهزة القابلة للطي العام المقبل

تخطط شركة سامسونغ لزيادة عدد الهواتف القابلة للطي التي سيتم إنتاجها العام المقبل بشكل كبير استعدادًا لزيادة المبيعات، وفقًا لتقرير من The Elec، والتي حصلت على مستند يوضح أهداف الإنتاج.



فتستهدف الشركة 6.9 مليون وحدة من Galaxy Z Flip4 و 2.9 مليون من Z Fold4. وكانت طرازات عام 2021 قد استهدفت 4 ملايين لجهاز Z Flip3 و 3 ملايين لجهاز Z Flip3، هذا يعني أن هدف الشركة لـ Fold الأكبر سيظل كما هو بشكل أساسي، وستأتي زيادة الإنتاج (والمبيعات) بالكامل من Flip الأصغر والأكثر تكلفة.

وعلى الرغم من زيادة نسبة الأجهزة القابلة للطي في مجموعة سامسونغ الرائدة، إلا أن هذا الجزء سيظل تحت سيطرة S-eries. ووفقًا للوثيقة، تتطلع سامسونغ إلى إنتاج 14 مليون هاتف Galaxy S22 و 8 ملايين S22+ و 11 مليون S22 Ultra.



ومن المثير للاهتمام، أن The Elec تتوقع أن يتم الكشف عن مجموعة S22 قريبًا (في 5 يناير خلال مؤتمر CES) بناءً على موعد بدء الإنتاج الضخم. وسيتم إطلاق Galaxy S22 FE في النصف الثاني من العام أيضًا، بهدف إنتاج 5.7 مليون وحدة. وأخيرًا، ستمثل الأجهزة القابلة للطي 20٪ من هواتف سامسونج الرائدة في العام المقبل.

ستظل أغلب الأجهزة عبارة عن إصدارات من الفئة البدائية والمتوسطة، ومعظمها في مجموعة A. ومن المتوقع أن يكون Galaxy A53 هو الأكثر إنتاجًا من سامسونج في العام المقبل مع 28 مليون وحدة، يليه Galaxy A13 مع 27 مليون و A33 مع 23 مليون.



ستشكل هذه الهواتف الثلاثة وحدها ما يقرب من ربع إنتاج سامسونغ المتوقع البالغ 334 مليون هاتف لهذا العام.

(التقنية بلا حدود)