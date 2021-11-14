تكنولوجيا وعلوم

كائن غامض في السماء يربك العلماء

Lebanon 24
14-11-2021 | 08:00
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تم رصد حالة جسم غامض في سماء فرنسا، مما أربك العلماء، وفقا لصحيفة إكسبرس.

وظهر فجأة جسم أسطواني كان برتقالي اللون ومتوهجًا، ثم اختفى فجأة في وقت لاحق. وقد لاحظ الظاهرة الغامضة عشرات من سكان عدة مدن فرنسية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
 
يقول المنشور: "يؤكد شهود العيان أن المنعطفات والسرعة المذهلة للجسم، الذي يبدو أنه يدور في الهواء، تثبت أنه ليس بالونًا، وليس طائرة أو قمرًا صناعيًا".

يشك الخبراء في أن الجسم الغريب في سماء فرنسا يمكن أن يكون منطادًا أو طائرة أو قمرًا صناعيًا. لقد أظهر سرعة عالية جدًا ومسار طيران مربكًا للغاية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمركبات الجوية المدرجة.

 
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