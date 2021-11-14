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تكنولوجيا وعلوم
"واتسآب" يختبر ميزة إخفاء "آخر ظهور" لأشخاص محددين
Lebanon 24
14-11-2021
|
11:00
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يختبر تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" المزيد من الخيارات للمستخدمين بشأن خصوصيتهم وحمايتهم من الأشخاص المتطفلين والمزعجين.
وطرح "واتسآب" المملوك لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) إصدار تجريبي عام جديد يحدد من الذي يمكنه رؤية أمور خاصة، هي: صور "البروفايل"، وآخر ظهور، بالإضافة إلى صفحة المعلومات العامة "About"، وفقا لما كشف عنه موقع "وابيتاإنفو".
ويوفر التحديث التجريبي الجديد من "واتسآب" (2.21.230.15) خيار "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء"، والذي يتيح للمستخدم انتقاء الأشخاص الذين لا يرغب في مطالعة صورة ملفه الشخصي، أو متى كان آخر استخدام له للتطبيق، أو معلومات بشأنه.
لكن ينوه "واتسآب" في حال قيام المستخدم بمنع شخص ما من معرفة "آخر ظهور" له، فإنه لن يعرف هو الآخر موعد آخر ظهور له.
وكانت ميزة "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" قيد التطوير النشط لبضعة أشهر، وأصبحت متاحة حاليا للاختبار استعدادا لطرحها قريبا.
المصدر:
سبوتنيك
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