رصد "صحن طائر" فوق أحد البلدان يثير التساؤلات (فيديو)

أثار جسم غريب طائر يشبه "الصحن الطائر" الكثير من علامات التساؤل بعدما تم رصده فوق سماء سويسرا، في الوقت الذي سجل فيه هذا النهار عودة أربعة رواد فضاء من "سبيس إكس" إلى الأرض.ففي ليلة الاثنين 8 تشرين الثاني، وبينما كان مصور من زيوريخ السويسرية، يقوم بالتقاط صور للسماء، قام بتصوير "عدد من الحلقات الغامضة".وظهر هذا الجسم الطائر مؤلفا من عدد حلقات مضيئة باللون الأزرق، على شكل "صحن طائر".في البداية، اعتقد المصور أنه قد تكون هذه الحلقات هي كبسولة "سبيس إكس" والتي كان من المقرر عودتها إلى الأرض في ذلك اليوم.إلا أن كبسولة "سبيس إكس" هبطت في خليج المكسيك أي أنها بعيدة عن زيويرخ أكثر من 8 آلاف كيلومتر، في الوقت الذي تم فيه تسجيل عدد من المشاهدات للكبسولة في لويزيانا وألاباما، أي أنه من المستحيل رؤيتها في سويسرا.