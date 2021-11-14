تكنولوجيا وعلوم

رصد "صحن طائر" فوق أحد البلدان يثير التساؤلات (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-886148-637725034435696727.jpg
Doc-P-886148-637725034435696727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار جسم غريب طائر يشبه "الصحن الطائر" الكثير من علامات التساؤل بعدما تم رصده فوق سماء سويسرا، في الوقت الذي سجل فيه هذا النهار عودة أربعة رواد فضاء من "سبيس إكس" إلى الأرض.

ففي ليلة الاثنين 8 تشرين الثاني، وبينما كان مصور من زيوريخ السويسرية، يقوم بالتقاط صور للسماء، قام بتصوير "عدد من الحلقات الغامضة".

وظهر هذا الجسم الطائر مؤلفا من عدد حلقات مضيئة باللون الأزرق، على شكل "صحن طائر".

في البداية، اعتقد المصور أنه قد تكون هذه الحلقات هي كبسولة "سبيس إكس" والتي كان من المقرر عودتها إلى الأرض في ذلك اليوم.

إلا أن كبسولة "سبيس إكس" هبطت في خليج المكسيك أي أنها بعيدة عن زيويرخ أكثر من 8 آلاف كيلومتر، في الوقت الذي تم فيه تسجيل عدد من المشاهدات للكبسولة في لويزيانا وألاباما، أي أنه من المستحيل رؤيتها في سويسرا.
 
www.youtu.be/mThilqq6Aa0
 
وقال ماركو لانغبروك، أكاديمي في Leiden في هولندا ومتتبع هاو للأقمار الصناعية، إن "هبوط الكبسولة كان في خليج المكسيك وتم حدوث احتراق فوق المحيط الهندي قبل دخولها المدار الأرضي".

وبحسب لانغبروك، فإن ما تم تصويره في سويسرا ربما يكون صورة مشوشة لنجم بعيد.

إلا أن الصور التي التقطها المصور تظهر أثرا متعرجا من الضوء خلف الجسم كما لو أنها تتحرك بالفعل.

ووفقا لجوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في ماساتشوستس، فمن الممكن أن يكون الجسم الغريب هو الجزء العلوي من الصاروخ، أي الجزء العلوي الصغير من الصاروخ المستخدم لدفع مركبة إلى المدار، حيث يتعرض للاحتراق لدى عودته إلى الغلاف الجوي.
ليبقى السؤال مفتوحا على كل الاحتمالات حول حقيقة ما تم تصويره فوق سويسرا في تلك الليلة.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2021-11-14
08:00 | 2021-11-14
05:00 | 2021-11-14
02:00 | 2021-11-14
23:00 | 2021-11-13
16:00 | 2021-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website