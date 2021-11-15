تكنولوجيا وعلوم

إكتشاف جسم في مركز مجرة درب التبانة يحجب الأشعة الكونية!

Lebanon 24
15-11-2021 | 11:00
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اكتشف علماء الفلك وجودا غريبا في مركز مجرة درب التبانة يحجب الأشعة الكونية التي لا يفهمونها تماما.

ووجد باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم أن كثافة الأشعة الكونية في المنطقة الجزيئية المركزية (CMZ) أقل بكثير من كثافة "بحر" الأشعة الكونية المحيط بها.

ومن المحتمل أن تكون الكتل الشمسية في منطقة CMZ (حوالي 60 مليونا منها) عبارة عن غيوم جزيئية بالفعل، وهي تحجب الأشعة الكونية.

وكتب الباحثون في الدراسة: "نستنتج أن CMZ يجب أن يلعب دورا في منع [الأشعة الكونية] من الدخول إلى منطقة المركز ذاتها. ويمكن أن تعيق عدة آليات اختراق الأشعة الكونية في السحب الجزيئية، مثل تأثير انضغاط المجال المغناطيسي والاضطراب الديناميكي المغناطيسي الذاتي. وبأخذ تشبيه لتأثير تعديل الطاقة الشمسية حيث يتم حظر الأشعة الكونية منخفضة الطاقة خارج النظام الشمسي بواسطة المجال المغناطيسي المرتبط بالرياح الشمسية، نناقش بإيجاز قمع تغلغل الأشعة الكونية في CMZ".

وتعد CMZ موطنا للسحب الجزيئية العملاقة المعقدة، وهي نوع من السحابة بين النجمية التي تسمح بتكوين الجزيئات، عادة الهيدروجين.
المصدر: روسيا اليوم
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