تكنولوجيا وعلوم

خطر قد يهدد المحطة الفضائية الدولية قريبا

Lebanon 24
15-11-2021 | 16:00
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أشارت مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن حطاما فضائيا قد يقترب من المحطة الفضائية الدولية قريبا.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "تبعا لمركز التحكم بالرحلات الفضائية في هيوستن إن المحطة الفضائية قد تدخل قريبا في مدار تسبح فيه بعض أجسام الحطام الفضائي".

وأضاف البيان "وفقا للتعليمات الخاصة فإنه في حال اقتراب المحطة من جسم فضائي يمكن أن يكون خطيرا فإن الرواد الموجودين فيها يجب أن يكونوا في المركبة الفضائية الملتحمة فيها في لحظة الاقتراب".
المصدر: روسيا اليوم
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