في هذا التوقيت.. سماء الوطن العربي ستشهد تساقط زخة شهب "الأسديات"

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سشهد سماء السعودية والوطن العربي، بعد غد الأربعاء، ذروة تساقط زخة شهب "الأسديات" 2021، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة، من موقع مظلم، بعد منتصف الليل.



وأضافت أنه "متوقع أن تصل زخة شهب "الأسديات" إلى ذروة نشاطها عند نحو الساعة (09:00) مساء بتوقيت مكة، وبالتالي يفترض رؤية أعلى عدد من الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها عاليا في السماء أمام نجوم الأسد، بعد منتصف الليل، خلال الساعات قبل شروق الشمس، صبيحة يوم الخميس". وأوضحت فلكية جدة عبر "تويتر" أن "قمر ربيع الآخر سيكون في طور الأحدب المتزايد، وعلى بعد يوم واحد فقط من اكتماله، وسوف يتسبب بطمس الكثير من الشهب، باستثناء الشهب الساطعة".وأضافت أنه "متوقع أن تصل زخة شهب "الأسديات" إلى ذروة نشاطها عند نحو الساعة (09:00) مساء بتوقيت مكة، وبالتالي يفترض رؤية أعلى عدد من الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها عاليا في السماء أمام نجوم الأسد، بعد منتصف الليل، خلال الساعات قبل شروق الشمس، صبيحة يوم الخميس".

تشهد سماء #السعودية والوطن العربي الأربعاء 17 نوفمبر ذروة تساقط زخة شهب #الأسديات 2021 ☄️✨



لرصدها يراقب الافق الشرقي بالعين المجردة من موقع مظلم بعد منتصف الليل الى ما قبل شروق شمس الخميس ولكن لأن القمر في طور الأحدب المتزايد فسوف يتسبب بطمس الكثير منها باستثناء الشهب الساطعة pic.twitter.com/alFEgmNKni — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) November 15, 2021

وأشارت فلكية جدة إلى أن أفضل وقت لمحاولة رصد شهب "الأسديات" مباشرة سيكون قبل الفجر مع غروب القمر، من مكان مظلم، وذلك بمراقبة الأفق الشرقي، حيث ستظهر الشهب من أمام كوكبة الأسد، ويمكن أن تظهر من أي مكان في السماء.

وقالت فلكية جدة، إنه "عند عبور الكرة الأرضية أثناء حركتها حول الشمس خلال الجزيئات الغبارية المنتشرة على طول مدار المذنب، فإن تلك النيازك تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة نحو 72 كيلومترا بالثانية وتحترق على ارتفاع من 70 إلى 100 كيلومتر تقريبا، وتظهر لنا في صورة شريط من الضوء المتوهج نتيجة احتكاكها بالهواء وارتفاع درجة حرارتها ويمكن أن تنتج أيضا شهب براقة تعرف بتسمية الكرات النارية".