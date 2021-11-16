تكنولوجيا وعلوم

لأول مرة... دولة تدشن سفارة لها في عالم "ميتافيرس"

Lebanon 24
16-11-2021 | 05:00
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تمضي جزيرة باربادوس في طريقها لتصبح أول دولة في العالم تفتح سفارة "ميتافيرس"، وفقا لما أعلنته منصة "ديسنترالاند" للواقع الافتراضي.

وكتبت "ديسنترالاند" على تويتر: "فخورون جدا اليوم بالترحيب بحكومة باربادوس في ديسينترالاند، وإنشاء أول سفارة ميتافيرس في العالم".
 
أفاد موقع "كوين ديسك" الإخباري المعني بالتكنولوجيا والعملات المشفرة، بأن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في بربادوس وقعت صفقة مع شركة "ديسنترالاند" يوم الأحد.

وتفيد التقارير أيضا بأن بربادوس تضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات مع منصات "ميتافيرس" الأخرى، مثل "سومنيوم سبيس" و"سوبر ورلد"، ومن المتوقع افتتاح السفارة في كانون الثاني.

"ميتافيرس" هي بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد تتيح للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض من خلال الصور الرمزية، وباستخدام نظارات الرأس الذكية، ولقي هذا المصطلح شهرة واسعة، أخيرا، في أعقاب إعادة تسمية الشركة الأم لـ"فيسبوك" باسم "ميتا" بهدف التركيز على تطوير هذه التقنية.
المصدر: سبوتنيك
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