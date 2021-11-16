ما هي طريقة حذف جميع منشورات فيسبوك دفعة واحدة؟

لا تريد أن يرى أي شخص بوستاتك القديمة وربما المحرجة في مخططك الزمني على فيسبوك؟ بالتأكيد، باستخدام الخطوات الصحيحة، يمكنك الحد من ظهور المنشورات غير المرغوب فيها حتى أن بإمكانك حذفها دون أي مشكلة. ومع ذلك حتى الآن، لا يمكن إزالة المشاركات إلا بشكل فردي، الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت والجهد. ومع ذلك، سمحت الشبكة الإجتماعية مؤخرًا بحذف العديد من المنشورات أو حتى جميعها في وقت واحد ولنتعرف خلال السطور التالية على طريقة حذف جميع المنشورات الخاصة بك على فيسبوك مرة واحدة.

افتح حسابك على موقع فيسبوك



انتقل إلى الخلاصة أو أيقونة المنزل



ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي



بعد ذلك، انقر على النقاط الثلاث



واختر سجل النشاط



انتقل بعدها إلى إدارة النشاط ثم مشاركاتك



اختر مشاركات متعددة عن طريق تحديد المربع الموجود على اليسار



بنقرة واحدة على زر سلة المحذوفات يمكنك إزالتها جميعًا



قم بتأكيد الحذف بالنقر فوق نقل إلى سلة المحذوفات





سيتم حذف جميع المشاركات التي تنقلها إلى المهملات نهائيًا فقط بعد 30 يومًا. حتى ذلك الحين، لا يزال بإمكانك الوصول إليها عبر زر سلة المحذوفات واستعادتها إذا لزم الأمر.



يمكنك أيضًا حذفها بالكامل في عرض سلة المحذوفات قبل انتهاء صلاحية فترة الثلاثين يومًا. للقيام بذلك، ما عليك سوى التحقق من المنشورات المعنية مرة أخرى والنقر على أيقونة سلة المهملات. أكد مرة أخرى عن طريق النقر على حذف في النافذة المنبثقة.



من أجل قصر الحذف على أنواع منشورات معينة فقط، يمكنك أيضًا استخدام خيار تصفية الفئات ويشمل مقاطع الفيديو والصور والمشاركات والسجل والأشخاص. يمكنك الوصول إلى هذه عن طريق النقر فوق الزر "تصفية" في الجزء العلوي من الصفحة. سيتم حذف جميع المشاركات التي تنقلها إلى المهملات نهائيًا فقط بعد 30 يومًا. حتى ذلك الحين، لا يزال بإمكانك الوصول إليها عبر زر سلة المحذوفات واستعادتها إذا لزم الأمر.يمكنك أيضًا حذفها بالكامل في عرض سلة المحذوفات قبل انتهاء صلاحية فترة الثلاثين يومًا. للقيام بذلك، ما عليك سوى التحقق من المنشورات المعنية مرة أخرى والنقر على أيقونة سلة المهملات. أكد مرة أخرى عن طريق النقر على حذف في النافذة المنبثقة.من أجل قصر الحذف على أنواع منشورات معينة فقط، يمكنك أيضًا استخدام خيار تصفية الفئات ويشمل مقاطع الفيديو والصور والمشاركات والسجل والأشخاص. يمكنك الوصول إلى هذه عن طريق النقر فوق الزر "تصفية" في الجزء العلوي من الصفحة.