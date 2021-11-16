سماعات جديدة منافسة لسماعات آبل وسامسونغ (فيديو)

يعتبر سوق السماعات اللاسلكية من أكثر أسواق الإلكترونيات مبيعًا، لذا تسعى كل شركة لطرح كل ما هو جديد ومميز في سماعاتها لاستقتطاب الزبائن.ومن بين أبرز ما قدمته Xiaomi في هذا المجال مؤخرًا جاءت سماعات Redmi Buds 3 Pro والتي تعرف في الصين باسم AirDots 3 Pro أيضًا.وتتميز هذه السماعات بتصمميم مدروس يجعل منها ثابتة في أذن المستخدم بشكل مريح، فضلًا عن أنها مقاومة للرطوبة والغبار وفق معايير IP54، ومجهزة بتقنيات مميزة لعزل الضوضاء فهي قادرة على نأي الأصوات الخارجية التي تصل تردداتها إلى 35 ديسيبل.