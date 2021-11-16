تكنولوجيا وعلوم

سماعات جديدة منافسة لسماعات آبل وسامسونغ (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2021 | 23:00
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يعتبر سوق السماعات اللاسلكية من أكثر أسواق الإلكترونيات مبيعًا، لذا تسعى كل شركة لطرح كل ما هو جديد ومميز في سماعاتها لاستقتطاب الزبائن.

ومن بين أبرز ما قدمته Xiaomi في هذا المجال مؤخرًا جاءت سماعات Redmi Buds 3 Pro والتي تعرف في الصين باسم AirDots 3 Pro أيضًا.

وتتميز هذه السماعات بتصمميم مدروس يجعل منها ثابتة في أذن المستخدم بشكل مريح، فضلًا عن أنها مقاومة للرطوبة والغبار وفق معايير IP54، ومجهزة بتقنيات مميزة لعزل الضوضاء فهي قادرة على نأي الأصوات الخارجية التي تصل تردداتها إلى 35 ديسيبل.
 
 
ويمكن للمستخدم برمجة سماعاته لتعزل الضوضاء الخارجية بشكل كامل لتوفير صفاء كبير للأصوات أثناء سماع الموسيقى كما يمكنه أن يجعل السماعات تعزل الضوضاء الخارجية بشكل جزئي ليستخدم السماعة أثناء السير في الشارع أو قيادة السيارة.
 
وجهزت هذه السماعات ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل 6 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، كما حصلت على محفظة بلاستيكية صغيرة مجهزة ببطاريات تشحن السماعتين لتعملا مدة 28 ساعة، ويمكن شحن بطارية المحفظة عبر منفذ USB Type-C  أو عبر ميزة الشحن اللاسلكي.
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