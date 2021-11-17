ما هي أفضل إصدارات الآيفون من حيث عمر البطارية؟





-آيفون 12



يعد آيفون 12 القياسي الذي تم إطلاقه العام الماضي جهازاً رائعًا يجب وضعه في الإعتبار إذا كنت تريد الترقية والحصول على عمر بطارية جيد وعلى الرغم من أنه لا يتمتع بأفضل عمر للبطارية بالنسبة لباقي الإصدارات الأخرى إلا أنه لا يزال ثابتًا. ويبعد بنسبة قليلة عن الإصدار التالي عندما يتعلق الأمر بسعة البطارية كما أن سعة البطارية في آيفون 12 برو تعادل في الواقع سعة بطارية آيفون 12 القياسي.



سعة البطارية: 2815 مللي أمبير

حجم الشاشة: 6.1 بوصة

الوزن: 5.78 أوقية (164 جرام) أحد المشاكل التي كان يعاني منها مستخدمي الآيفون، أن البطارية لا تدوم لفترة طويلة ولكن تغير هذا بمرور الوقت حيث تعطي أبل الأولوية لتحسين عمر بطارية أجهزة الآيفون كل عام وإذا كنت ترغب في الترقية وشراء جهاز آيفون جديد ولكنك تريد أيضا بطارية تدوم لأطول فترة ممكنة، تابع قراءة هذا المقال لأننا سوف نستعرض أفضل إصدارات الآيفون من حيث عمر البطارية.-آيفون 12يعد آيفون 12 القياسي الذي تم إطلاقه العام الماضي جهازاً رائعًا يجب وضعه في الإعتبار إذا كنت تريد الترقية والحصول على عمر بطارية جيد وعلى الرغم من أنه لا يتمتع بأفضل عمر للبطارية بالنسبة لباقي الإصدارات الأخرى إلا أنه لا يزال ثابتًا. ويبعد بنسبة قليلة عن الإصدار التالي عندما يتعلق الأمر بسعة البطارية كما أن سعة البطارية في آيفون 12 برو تعادل في الواقع سعة بطارية آيفون 12 القياسي.سعة البطارية: 2815 مللي أمبيرحجم الشاشة: 6.1 بوصةالوزن: 5.78 أوقية (164 جرام)

-آيفون 13 برو



يتمتع آيفون 13 برو بالقوة كما أن لديها شاشة ProMotion والتي تعمل كميزة موفرة للبطارية حيث يمكن أن تنخفض أيضًا إلى 10 هيرتز عند الحاجة. لذلك على الرغم من أن سعة البطارية أقل من بطارية آيفون 13 إلا أنها قد تدوم لفترة أطول في مواقف معينة.



سعة البطارية: 3095 مللي أمبير

حجم الشاشة: 6.1 بوصة

الوزن: 7.19 أوقية (204 جرام)



-آيفون 13



من المثير للدهشة أن آيفون 13 لديه سعة بطارية أكبر قليلاً من الفئة الأعلى وهو آيفون 13 برو مع أن الجهازين يشتركان في نفس حجم الشاشة، لذا إذا كانت البطارية هي أكثر ما تهتم به، فقد ترغب في الحصول على الطراز العادي خاصة وأن سعره أرخص من برو بحوالي 200 دولار.



سعة البطارية: 3227 مللي أمبير

حجم الشاشة: 6.1 بوصة

الوزن: 6.14 أوقية (174 جرام)

آيفون 12 برو ماكس

آيفون 12 برو ماكس



الفئة العليا من أجهزة الآيفون (برو ماكس) لا أن تتمتع بعمر بطارية رائع وهذا ما ينطبق على آيفون 12 برو ماكس، وإذا كنت تريد شاشة أكبر وبطارية أكبر، فهذا الإصدار يعد خيارا رائعاً.



ضع في اعتبارك أيضا أن أبل نفسها لا تبيع الإصدار السابق لآيفون 13 برو ماكس، هذا يعني أنه سيتعين عليك البحث في مكان آخر للعثور على آيفون 12 برو ماكس مثل أحد المتاجر المشهورة والتي تثق بها.



سعة البطارية: 3687 مللي أمبير

حجم الشاشة: 6.7

الوزن: 8.03 أوقية (228 جرامًا)

-آيفون 11 برو ماكس





تمامًا مثل آيفون 12 برو ماكس لا يمكنك شراء الإصدار السابق وهو آيفون 11 برو ماكس مباشرة من أبل حيث تم إيقاف أقوى جهاز آيفون بعدما أطلقت أبل آيفون 12 برو ماكس وهكذا لم تعد بحاجة إليه بعد الآن ومع ذلك، إذا كنت قادرًا على الحصول على آيفون 11 برو ماكس، فستكون سعيدًا جدًا بعمر البطارية الرائع مع الأخذ في الاعتبار أن سعة بطاريته أعلى بكثير من سعة البطارية التي تبلغ 3687 مللي أمبير في الساعة والتي تأتي في آيفون 12 برو ماكس.



سعة البطارية: 3969 مللي أمبير

حجم الشاشة: 6.1 بوصة

الوزن: 7.97 أوقية (226 جرام)

-آيفون 13 برو ماكس



ليس من المستغرب أن أحدث وأعلى إصدار من الآيفون يضم أكبر بطارية مع أفضل عمر للبطارية مقارنة بأي إصدار آخر. لم تكن أبل تكذب عندما قالت إن آيفون 13 برو ماكس هو أكثر أجهزة الآيفون قوة على الإطلاق. لذلك إذا كنت ترغب في إنفاق أكثر من 1000 دولار على ذلك يمكنك أن ترى بنفسك كيف تدوم البطارية في أحدث أجهزة أبل أكثر من أي جهاز آيفون آخر.



لا يزال من المهم أن تضع في اعتبارك أنه مع البطارية الأكبر والأقوى هناك وزن أعلى. ولكن إذا كنت تعتقد أن الميزات الجديدة الرائعة والسعة الهائلة للبطارية تعوض عن أي سلبيات، فمن المحتمل أن يكون آيفون 13 برو ماكس هو الخيار المناسب لك.



سعة البطارية: 4352 مللي أمبير

حجم الشاشة: 6.7

الوزن: 8.46 أوقية (240 جرامًا)