هل ترغب بالاستثمار في العملات الرقمية؟ هذه النصائح لك

الاستثمار في العملات الرقمية، يوجد الآن ملايين الأشخاص حول العالم الذين استثمروا في نوع واحد أو أكثر من العملات المشفرة. Bitcoin و Cardano و Ether، هناك قائمة ضخمة من العملات للاختيار من بينها، ولكن من الصعب معرفة أيها يناسبك. علاوة على ذلك، يرتكب الأشخاص الكثير من الأخطاء ويفتقدون الكثير من العلامات الحمراء أو النصائح عند الاستثمار في العملات المشفرة. لذا ، لنتحدث عن أكبر الأخطاء التي يجب تجنبها عند الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، والتي يجب اعتبارها كنصائح في حال كنت ترغب في الاستثمار في أي عملة رقمية.





من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها المبتدئون عند الاستثمار في العملات المشفرة شراء عملة معينة لمجرد زيادة سعرها أو حصتها في السوق مؤخرًا. الشيء الذي يدور حول غالبية قفزات قيمة التشفير هو أنها لا تدوم عادةً. تتقلب قيمة العملات المشفرة بشكل كبير، وهذه فقط بسبب طبيعة نشأتها. على سبيل المثال لنأخذ عملة Dogecoin. في أكتوبر 2021، شهدت قيمتها زيادة حادة نسبيًا، من 0.234 دولارًا إلى 0.308 دولارًا للعملة الواحدة.



رأى الكثير في هذا كعلامة جيدة لـ Dogecoin، لكن الإثارة لم تستمر. فبعد بضعة أيام فقط، عادت قيمتها تقريبًا إلى حيث بدأت. شهدت Dogecoin أيضًا قفزات كبيرة بسبب الأسماء الكبيرة التي تروج لها، مثل Elon Musk مالك شركة تسلا. لكن مثل هذه الزيادات في الأسعار تأتي وتختفي عادة في أقل من أسبوع أو أسبوعين. لذلك من المهم التفكير مرتين قبل الاعتماد على زيادة مفاجئة كهذه.



-لا تستثمر قبل البحث عن العملة الرقمية جيدًا



عندما تزدهر الصناعة، من الطبيعي أن يحاول المجرمون الاستفادة من المستثمرين لكسب المال، وصناعة العملات الرقمية ليست استثناءً. عملية احتيال شائعة للغاية في الوقت الحالي هي إنشاء عملات احتيالية. يتضمن ذلك إطلاق عملة معدنية والترويج لها (أحيانًا حتى بمساعدة المشاهير أو المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي)، ثم القفز على السفينة بمجرد استثمارها بشكل كافٍ.



مثال على ذلك هو Squid Coin، الذي تم إطلاقه بعد إصدار عرض Netflix الأكثر شهرة في التاريخ، Squid Game. نجحت هذه العملة في جمع حوالي 3.4 مليون دولار من أموال الاستثمار قبل أن يسحب المطورون البساط ويقومون بسرقة كل هذه الأموال. لسوء الحظ، من الشائع أن يقع المزيد من المستثمرين عديمي الخبرة في مثل هذه الحيل، وهناك الملايين من هؤلاء الأفراد في الوقت الحالي الذين يستغلون العملات المشفرة في سرقة الكثير من الإيرادات من المستثمرين حول العالم. ولهذا ننصحك بأن تقوم بالبحث عن العملة الرقمية قبل الاستثمار فيها والبحث جيدًا مرارًا وتكرارًا لتجنب الوقوع في مثل هذه الحيل.



-تجنب الاستثمار في نوع واحد فقط من العملات المشفرة



لا حرج في البدء بنوع واحد من العملات المشفرة. على الجميع أن يبدأ من نقطة معينة ومع ذلك، غالبًا ما يرتكب الناس خطأ الاعتماد على عملة واحدة فقط. وبغض النظر عن مدى واعدة تلك العملة في الوقت الحالي، فإن تضع كل البيض في سلة واحدة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر، خاصة في عالم العملات المشفرة، حيث يمكن أن ترتفع العملة في دقيقة واحدة ثم تنهار في اليوم التالي!!. لذلك ليس من الجيد استثمار مبلغ كبير من المال في عملة واحدة فقط، خاصة إذا كنت جديدًا نسبيًا في عالم الاستثمار في العملات المشفرة. حاول التعرف على عملات متعددة أولاً وكذلك لا بد من أن تراجع النقطة السابقة: ابحث قبل الاستثمار!.



-تجنب اتباع الضجة القائمة على عملة رقمية معينة -لا تستثمر في العملات الرقمية فقط لأن سعرها صعد للتومن أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها المبتدئون عند الاستثمار في العملات المشفرة شراء عملة معينة لمجرد زيادة سعرها أو حصتها في السوق مؤخرًا. الشيء الذي يدور حول غالبية قفزات قيمة التشفير هو أنها لا تدوم عادةً. تتقلب قيمة العملات المشفرة بشكل كبير، وهذه فقط بسبب طبيعة نشأتها. على سبيل المثال لنأخذ عملة Dogecoin. في أكتوبر 2021، شهدت قيمتها زيادة حادة نسبيًا، من 0.234 دولارًا إلى 0.308 دولارًا للعملة الواحدة.رأى الكثير في هذا كعلامة جيدة لـ Dogecoin، لكن الإثارة لم تستمر. فبعد بضعة أيام فقط، عادت قيمتها تقريبًا إلى حيث بدأت. شهدت Dogecoin أيضًا قفزات كبيرة بسبب الأسماء الكبيرة التي تروج لها، مثل Elon Musk مالك شركة تسلا. لكن مثل هذه الزيادات في الأسعار تأتي وتختفي عادة في أقل من أسبوع أو أسبوعين. لذلك من المهم التفكير مرتين قبل الاعتماد على زيادة مفاجئة كهذه.-لا تستثمر قبل البحث عن العملة الرقمية جيدًاعندما تزدهر الصناعة، من الطبيعي أن يحاول المجرمون الاستفادة من المستثمرين لكسب المال، وصناعة العملات الرقمية ليست استثناءً. عملية احتيال شائعة للغاية في الوقت الحالي هي إنشاء عملات احتيالية. يتضمن ذلك إطلاق عملة معدنية والترويج لها (أحيانًا حتى بمساعدة المشاهير أو المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي)، ثم القفز على السفينة بمجرد استثمارها بشكل كافٍ.مثال على ذلك هو Squid Coin، الذي تم إطلاقه بعد إصدار عرض Netflix الأكثر شهرة في التاريخ، Squid Game. نجحت هذه العملة في جمع حوالي 3.4 مليون دولار من أموال الاستثمار قبل أن يسحب المطورون البساط ويقومون بسرقة كل هذه الأموال. لسوء الحظ، من الشائع أن يقع المزيد من المستثمرين عديمي الخبرة في مثل هذه الحيل، وهناك الملايين من هؤلاء الأفراد في الوقت الحالي الذين يستغلون العملات المشفرة في سرقة الكثير من الإيرادات من المستثمرين حول العالم. ولهذا ننصحك بأن تقوم بالبحث عن العملة الرقمية قبل الاستثمار فيها والبحث جيدًا مرارًا وتكرارًا لتجنب الوقوع في مثل هذه الحيل.-تجنب الاستثمار في نوع واحد فقط من العملات المشفرةلا حرج في البدء بنوع واحد من العملات المشفرة. على الجميع أن يبدأ من نقطة معينة ومع ذلك، غالبًا ما يرتكب الناس خطأ الاعتماد على عملة واحدة فقط. وبغض النظر عن مدى واعدة تلك العملة في الوقت الحالي، فإن تضع كل البيض في سلة واحدة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر، خاصة في عالم العملات المشفرة، حيث يمكن أن ترتفع العملة في دقيقة واحدة ثم تنهار في اليوم التالي!!. لذلك ليس من الجيد استثمار مبلغ كبير من المال في عملة واحدة فقط، خاصة إذا كنت جديدًا نسبيًا في عالم الاستثمار في العملات المشفرة. حاول التعرف على عملات متعددة أولاً وكذلك لا بد من أن تراجع النقطة السابقة: ابحث قبل الاستثمار!.-تجنب اتباع الضجة القائمة على عملة رقمية معينة

هل سبق لك أن لاحظت أن عملات معدنية معينة تحظى بالكثير من الدعاية؟ ربما قام أحد المشاهير بالترويج لهم، أو أنهم مرتبطون باسم كبير (مثل عملة Squid المذكورة أعلاه). بغض النظر، في بعض الأحيان يكون هناك ارتفاع في الضجيج المحيط بالعملة المعدنية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها فرصة استثمارية جيدة. يمكن للناس أن يخسروا دولارات كبيرة لأنهم قفزوا عندما رأوا بأن الأمور بدأت تسير على ما يرام بالنسبة للعملة التي اختاروها.



-لا تقم بشراء عملة فقط لأنها رخيصة



هذا أمر صعب لأن البعض لا يستطيع الاستثمار كثيرًا في العملات المشفرة. في حين أن هذا أمر مفهوم تمامًا، إلا أنه في بعض الأحيان يكون من المجدي جدًا الاستثمار في جزء صغير من عملة معدنية تتمتع بمستقبل موثوق. غالبًا ما يخطئ الناس في شراء عملات متعددة بسعر أقل، ولكن هذا قد يؤدي غالبًا إلى وضع أموالك في عملات أقل رسوخًا، وبالتالي تكون أقل واعدة (بالطبع، قد يكون العكس أيضًا صحيحًا) فهذا العملات لا يوجد جزم وتأكيد على مستقبلها ولكن لدينا أخبار وتحليلات يمكن اتباعها عند الرغبة في الاستثمار في عملة مشفرة معينة. لذا كن على دراية بهذا قبل أن تقرر أي عملة تستثمر فيها.

(عربي تك)