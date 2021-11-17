تكنولوجيا وعلوم

أول هاتف بتقنية الشحن السريع قريباً في الأسواق

Lebanon 24
17-11-2021 | 08:00
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أكدت أحدث التقارير على أن أول هاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 150W ينطلق قريباً للأسواق.

يقدم عمالقة تصنيع الهاتف في الصين ترقية في تقنية الشحن السريع بشكل مستمر، حيث تطورت تقنية الشحن من قدرة 33W إلى 67W، ومن ثم بدأت بعض الشركات في تبني تقنية الشحن السريع بقدرة  120W.
 
ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت عبر Digital Station على منصة Weibo على أن الترقية الجديدة في تقنية الشحن السريع تنطلق قريباً والتي تصل إلى قدرة 150W، حيث يبدأ قريباً الإنتاج الضخم لوحدات الشحن المميزة بالترقية الجديدة.

من جانب أخر تدعم قدرة الشحن 120W بطارية بقدرة 4500 mAh في الشحن السريع من صفر إلى 100% خلال 20 دقيقة، لذا من المتوقع أن تعمل تقنية الشحن 150W على خفض الوقت الذي تستغرقه الأجهزة في الشحن.
 
أيضاً كانت التقارير السابقة قد أكدت على تطوير كلاً من Oppo وشاومي تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 200W، إلا أن الشركات لديها بعض المخاوف من الترقية الجديدة في تقنية الشحن، والتي قد تؤدي إلى تدهور البطارية بشكل سريع، حيث تؤدي تقنية الشحن بقدرة 120W/125W إلى تدهور البطارية بنسبة 20% خلال عامين.
 
(التقنية بلا حدود)
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