تكنولوجيا وعلوم

أخطار تهدد ملايين الأجهزة الإلكترونية عبر "البلوتوث"!

Lebanon 24
17-11-2021 | 11:00
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حذّر خبراء في الأمن السيبراني من وجود ثغرات برمجية خطيرة يمكنها أن تؤثر على ملايين الأجهزة الذكية التي تحتوي على تقنيات البلوتوث للاتصال اللاسلكي.

وتبعا للمواقع المهتمة بشؤون التقنيات الحديثة فإن مجموعة من الثغرات البرمجية تحمل اسم BrakTooth تضم أكثر من 16 نقطة ضعف برمجية، باتت تشكل تهديدا على الأجهزة التي تحوي شرائح SoC وتتصل مع الأجهزة الأخرى عبر تقنية البلوتوث.

وتؤثر BrakTooth على الهواتف الذكية والحواسب والأجهزة الصناعية وأجهزة إنترنت الأشياء، وتسمح ثغراتها باختراق هذه الأجهزة وتعطيلها أو إيقافها عن العمل، أوتنفيذ تعليمات برمجية لاختراقها عبر شبكات البلوتوث.

ومن بين الثغرات البرمجية التي تنتمي لفئة BrakTooth على سبيل المثال كانت الثغرة التي عرفت بالرمز (CVE-2021-28139) والتي يمكن للهاكرز استغلالها للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، والوصول إلى بيانات الأجهزة لتعطيلها أو التجسس على مستخدميها.

ويشير خبراء التقنية إلى أن أضرار BrakTooth قد تؤثر على عمل ملايين الأجهزة حول العالم بدءا من الأجهزة التي تعمل مع شبكات البلوتوث القديمة 3.0 ووصولا إلى الأجهزة العاملة مع شبكات بلوتوث 5.2.
المصدر: روسيا اليوم
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