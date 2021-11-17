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تكنولوجيا وعلوم
"سوزوكي" تنافس "تويوتا"... وتتحضر للكشف عن سياراتها الجديدة من فئة "S-Cross" (فيديو)
Lebanon 24
17-11-2021
|
14:00
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تتحضر سوزوكي للكشف عن سياراتها الجديدة من فئة S-Cross التي طورتها لتنافس سيارات RAV4 الشهيرة من تويوتا.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن المركبة الجديدة تختلف كليا من حيث التصميم عن مركبات S-Cross الحالية من سوزوكي، فقد حصلت على هيكل أكبر حجما، ومصابيح أنحف وأكثر تميزا تعمل بتقنيات LED الحديثة، كما أصبح هيكلها أكثر متانة.
وجهزت هذه المركبة بقمرة جديدة كليا مزودة بأحدث التقنيات، منها نظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية بمقاس 9 بوصات، ومقود جديد مجهز بكل ما يلزم للتحكم بالاتصالات والأصوات ووضعيات القيادة.
وحصلت هذه السيارة أيضا على نظام متقدم للتحكم بالفرامل في الحالات الطارئة، كما جهزت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تصحيح المسار آليا أثناء السير على الطرقات، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستعمل نماذجها بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 117 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 140 حصانا، كما ستأتي بعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس سرعات.
المصدر:
روسيا اليوم
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