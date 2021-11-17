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تكنولوجيا وعلوم
دراسة: انبعاثات الكربون من تصنيع السيارات الكهربائية أعلى بـ 70% من سيارات الوقود
Lebanon 24
17-11-2021
|
23:00
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كشفت دراسة، أجرتها شركة "فولفو" السويدية، عن ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية في تصنيع السيارات الكهربائية، بنسبة كبيرة.
وقالت الدراسة التي أجرتها شركة السيارات العملاقة، "إن تصنيع السيارات الكهربائية مثل موديل C40 ريتشارج الكهربائي للعلامة يصدر انبعاثات كربونية أعلى بـ 70% من صنع سيارات الاحتراق الداخلي مثل سيارة فولفو XC40"، بحسب موقع "كاركوبس".
وقالت الشركة إن السيارة الكهربائية، رغم انبعاثات تصنيعها، إلا أنها، خلال فترة عملها، تصدر انبعاثات كربونية أقل بكثير من سيارة الاحتراق الداخلي المقابلة لها.
وأضافت فولفو أن يمكن احتساب الفترة التي ستتفوق فيها السيارات الكهربائية على سيارات الاحتراق الداخلي في الانبعاثات الكربونية، وذلك عقب الاستعمال وبحسب مصدر توليد الكهرباء، متابعة "ولكن بافتراض المتوسط العالمي، فستتمكن سيارة فولفو C40 ريتشارج الكهربائية من معادلة سيارة XC40 في الانبعاثات الكربونية بعد حوالي 109,918 كيلومتر من القيادة".
وأوضحت الشركة إن هذه المسافة تعتبر هائلة، إذ تقدر فولفو عمر السيارة الإجمالي بحوالي 200,000 كيلومتر، "وتقدر أنه بعد هذه المسافة، ستولد السيارة الكهربائية انبعاثات كربونية أقل بـ 15% من سيارات الاحتراق الداخلي، وهو ليس بالفارق المبهر برأينا".
وأكدت الشركة أنه إذا كانت مصادر توليد الطاقة داخل الدولة متجددة ونظيفة، فإن ذلك سيسمح للسيارة الكهربائية من معادلة نسبة الانبعاثات الكربونية مع سيارة الاحتراق الداخلي بعد 77 ألف كيلومتر، ويمكن أن تصدر انبعاثات أقل بـ30 في المئة على مدار عمرها مقارنة بسيارة الاحتراق الداخلي.
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