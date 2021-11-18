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تكنولوجيا وعلوم
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الخامس عشر... هل يشاهده العالم العربي غدا؟
Lebanon 24
18-11-2021
|
08:00
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تشهد الكرة الأرضية، غدًا الجمعة، حدوث خسوف جزئي عميق استثنائي، إذ سيكون معظم قرص القمر داخل ظل الأرض وستختفي إضاءته وسيبقى جزء صغير من القمر تصله أشعة الشمس المباشرة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية في جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الخسوف الجزئي سيدوم لمدة 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية؛ ما يجعله أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.
وأشار إلى أن هذا الخسوف هو الثاني والأخير في عام 2021، وسيحدث والقمر في العقدة الصاعدة قبل يوم من وصوله إلى نقطة الأوج.
وسوف يرُصد الحدث بأكمله في أميركا الشمالية والمحيط الهادي وألاسكا وشرق أستراليا ونيوزيلندا واليابان، ولن يكون مشاهداً في سماء السعودية أو الوطن العربي.
المصدر:
العربية
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