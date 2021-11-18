تكنولوجيا وعلوم

"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)

Lebanon 24
18-11-2021 | 14:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استعرضت فولكس فاغن نموذجها الأحدث من سيارات T-Roc الذي صممته لمحبي المركبات الشبابية المميزة.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك صغير الحجم مميز التصميم، ويتمتع هذا الهيكل بانسيابية ملحوظة، فضلا عن أنه يحمل لمسات مميزة منها خط الإضاءة الذي يمتد على عرض الواجهة الأمامية.

وحصلت هذه المركبة على ملامح رياضية، وجهزت بعجلات عريضة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و19 إنشا، كما زين هيكلها بعناصر من الكربون الأسود، وثبت على مؤخرة هيكلها جنح صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وتتميز هذه المركبة عن سيارات T-Roc السابقة بمقصورة عصرية جديدة كليا، إذ اختلف فيها تصميم واجهة القيادة، وحصلت الواجهة على نظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية بمقاس 9.2 بوصة، كما جهز المقود بالكثير من الأزرار للتحكم بأنظمة السرعة والعديد من تقنيات المركبة.

وستطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، منها محركات اقتصادية بسعة 1.0 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات TSI توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بست سرعات وعلب أوتوماتيكية بسبع سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-11-18
14:00 | 2021-11-18
11:00 | 2021-11-18
08:00 | 2021-11-18
05:00 | 2021-11-18
02:00 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website