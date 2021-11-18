21
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
Lebanon 24
18-11-2021
|
14:00
A-
A+
A+
A-
استعرضت فولكس فاغن نموذجها الأحدث من سيارات T-Roc الذي صممته لمحبي المركبات الشبابية المميزة.
وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك صغير الحجم مميز التصميم، ويتمتع هذا الهيكل بانسيابية ملحوظة، فضلا عن أنه يحمل لمسات مميزة منها خط الإضاءة الذي يمتد على عرض الواجهة الأمامية.
وحصلت هذه المركبة على ملامح رياضية، وجهزت بعجلات عريضة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و19 إنشا، كما زين هيكلها بعناصر من الكربون الأسود، وثبت على مؤخرة هيكلها جنح صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية.
وتتميز هذه المركبة عن سيارات T-Roc السابقة بمقصورة عصرية جديدة كليا، إذ اختلف فيها تصميم واجهة القيادة، وحصلت الواجهة على نظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية بمقاس 9.2 بوصة، كما جهز المقود بالكثير من الأزرار للتحكم بأنظمة السرعة والعديد من تقنيات المركبة.
وستطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، منها محركات اقتصادية بسعة 1.0 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات TSI توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بست سرعات وعلب أوتوماتيكية بسبع سرعات.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج تلاحقها الدراما والمشاكل أينما حلت.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تلاحقها الدراما والمشاكل أينما حلت.. هل أنت من بينها؟
08:40 | 2021-11-18
18/11/2021 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع الخاص...هذا هو رسم بدل النقل اليومي!
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع الخاص...هذا هو رسم بدل النقل اليومي!
04:58 | 2021-11-18
18/11/2021 04:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى ملك جمال لبنان لعام 2021.. شارك في مسلسل "الهيبة"! (صور)
Lebanon 24
تعرفوا إلى ملك جمال لبنان لعام 2021.. شارك في مسلسل "الهيبة"! (صور)
03:00 | 2021-11-18
18/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة الأجور.. هذا ما أكده الأسمر
Lebanon 24
زيادة الأجور.. هذا ما أكده الأسمر
00:43 | 2021-11-18
18/11/2021 12:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج لا يهمهم الانتقادات وآراء الآخرين!
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج لا يهمهم الانتقادات وآراء الآخرين!
02:15 | 2021-11-18
18/11/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2021-11-18
بمواصفات مميزة... تعرفوا إلى هاتف "مايكروسوفت" الصغير
14:00 | 2021-11-18
دراسة ترجح سبب "الانقراض العظيم"...ما هي "كلمة السر"؟
11:00 | 2021-11-18
وأخيرا... "آبل" تسمح لكم بإصلاح أجهزة "آيفون" بنفسكم!
08:00 | 2021-11-18
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الخامس عشر... هل يشاهده العالم العربي غدا؟
05:00 | 2021-11-18
الأرض تفقد أوكسجينها؟
02:00 | 2021-11-18
لست مضطرا للذهاب الى المتجر لإصلاح هاتف آبل بعد اليوم... أصلحه بنفسك في المنزل
فيديو
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
14:00 | 2021-11-18
18/11/2021 23:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية... ويسأل: هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟ (فيديو)
Lebanon 24
بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية... ويسأل: هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟ (فيديو)
09:30 | 2021-11-18
18/11/2021 23:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات "كورونا" ستنخفض عن "الإنفلونزا" بشرط واحد... هذا ما كشفه بيل غيتس (فيديو)
Lebanon 24
إصابات "كورونا" ستنخفض عن "الإنفلونزا" بشرط واحد... هذا ما كشفه بيل غيتس (فيديو)
06:00 | 2021-11-18
18/11/2021 23:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact