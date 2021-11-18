20
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات مميزة... تعرفوا إلى هاتف "مايكروسوفت" الصغير
Lebanon 24
18-11-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مايكروسوفت مؤخرا عن حاسبها الجديد الذي طورته ليكون أحد أصغر الحواسب في العالم.
ويأتي حاسب ECS Liva Mini Box QC710 بهيكل مربع الشكل صغير الحجم، يزن نحو 200 غ فقط، ما يسهل عملية حمله ونقله في الجيب أو في أي حقيبة صغيرة.
وصمم هذا الحاسب ليتم وصله بلوحات مفاتيح وشاشات خارجية، وجهز بعدة أنواع من المنافذ منها منفذ SB 2.0 Type-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ ، ومنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSD.
ويتمتع الجهاز بأداء جيد بفضل معالج Snapdragon 7c Compute SC7180 من إنتاج كوالكوم، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت، فضلا عن أنه مجهز بمروحة صغيرة خاصة تمنع ارتفاع حرارة المعالج أثناء الاستخدام المكثف.
ومن المفترض أن يطرح هذا الحاسب في الأسواق قبل نهاية العام الجاري وبسعر منافس يبلغ 219 دولارا تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج تلاحقها الدراما والمشاكل أينما حلت.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تلاحقها الدراما والمشاكل أينما حلت.. هل أنت من بينها؟
08:40 | 2021-11-18
18/11/2021 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى ملك جمال لبنان لعام 2021.. شارك في مسلسل "الهيبة"! (صور)
Lebanon 24
تعرفوا إلى ملك جمال لبنان لعام 2021.. شارك في مسلسل "الهيبة"! (صور)
03:00 | 2021-11-18
18/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع الخاص...هذا هو رسم بدل النقل اليومي!
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع الخاص...هذا هو رسم بدل النقل اليومي!
04:58 | 2021-11-18
18/11/2021 04:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج لا يهمهم الانتقادات وآراء الآخرين!
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج لا يهمهم الانتقادات وآراء الآخرين!
02:15 | 2021-11-18
18/11/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة الأجور.. هذا ما أكده الأسمر
Lebanon 24
زيادة الأجور.. هذا ما أكده الأسمر
00:43 | 2021-11-18
18/11/2021 12:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2021-11-18
دراسة ترجح سبب "الانقراض العظيم"...ما هي "كلمة السر"؟
14:00 | 2021-11-18
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
11:00 | 2021-11-18
وأخيرا... "آبل" تسمح لكم بإصلاح أجهزة "آيفون" بنفسكم!
08:00 | 2021-11-18
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الخامس عشر... هل يشاهده العالم العربي غدا؟
05:00 | 2021-11-18
الأرض تفقد أوكسجينها؟
02:00 | 2021-11-18
لست مضطرا للذهاب الى المتجر لإصلاح هاتف آبل بعد اليوم... أصلحه بنفسك في المنزل
فيديو
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
14:00 | 2021-11-18
19/11/2021 02:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية... ويسأل: هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟ (فيديو)
Lebanon 24
بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية... ويسأل: هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟ (فيديو)
09:30 | 2021-11-18
19/11/2021 02:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات "كورونا" ستنخفض عن "الإنفلونزا" بشرط واحد... هذا ما كشفه بيل غيتس (فيديو)
Lebanon 24
إصابات "كورونا" ستنخفض عن "الإنفلونزا" بشرط واحد... هذا ما كشفه بيل غيتس (فيديو)
06:00 | 2021-11-18
19/11/2021 02:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact