تكنولوجيا وعلوم

أحد مؤسسي يوتيوب يعارض إلغاء زر عدم الإعجاب.. ما السبب؟

Lebanon 24
19-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-887817-637729015002158061.jpeg
Doc-P-887817-637729015002158061.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ندد جاويد كريم، الشريك المؤسس الثالث لموقع يوتيوب، بإزالة المنصة لعداد عدم الإعجاب العام لمقاطع الفيديو، مشيرًا إلى أن التغيير يؤدي إلى تراجع المنصة.
 
وقال كريم: لماذا تجري يوتيوب هذا التغيير غير المرغوب فيه عالميًا، هناك سبب. ولكن ليس سببًا مفيدًا، ولن يتم الكشف عنه علنًا، تعد القدرة على التعرف بسهولة وسرعة على المحتوى السيئ ميزة أساسية لمنصة المحتوى التي ينشئها المستخدمون. ليس كل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون جيد.

وأجرت المنصة التغيير على واجهة المستخدم الأسبوع الماضي. وقالت إنها أزالت إبداءات عدم الإعجاب العامة من أجل مواجهة المضايقات وتعزيز التفاعلات المحترمة بين المشاهدين وصناع المحتوى.

ولكن العديد من مستخدمي وصناع محتوى يوتيوب انتقدوا القرار. وذلك بحجة أن أرقام عدم الإعجاب تمنح المجتمع وسيلة للتعبير عن تفضيلاته. بالإضافة إلى التعرف بسرعة على مقاطع الفيديو المضللة والمحتوى غير المرغوب فيه الذي تروج له خوارزمية المنصة.
 
(البوابة العربية للاخبار التقنية)

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:12 | 2021-11-19
08:00 | 2021-11-19
02:00 | 2021-11-19
23:00 | 2021-11-18
16:00 | 2021-11-18
14:00 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website