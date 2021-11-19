تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تستعد لإطلاق أكبر وأفضل حواسبها اللوحية... ما هي ميزات "Galaxy Tab S8 Ultra"؟

Lebanon 24
19-11-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-887947-637729209881760441.jpg
Doc-P-887947-637729209881760441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن حاسب Galaxy Tab المنتظر أن تطرحه سامسونغ مطلع العام القادم ليكون أفضل حواسبها اللوحية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حاسب Galaxy Tab S8 Ultra سيأتي بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجا ج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (325.8/207.9/5.4) ملم.

وسيحصل هذا الحاسب على شاشة OLED بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (2960/1848) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة أقلام سامسونغ الذكية.


وسيعمل هذا الحاسب بكفائة عالية جدا بفضل معالج Snapdragon 898 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و512 غيغابايت.
كما جهزته سامسونغ بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة (8+5) ميغابيكسل، وبطارية بسعة 12000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا، فضلا عن لوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كحاسب محمول.

وتزامنا مع إعلانها عن هذا الحاسب يفترض أن تكشف سامسونغ عن حاسبين آخرين من فئة Galaxy، وعن هاتف S22 المنتظر.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-11-19
14:35 | 2021-11-19
11:00 | 2021-11-19
08:12 | 2021-11-19
08:00 | 2021-11-19
05:00 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website