"سامسونغ" تستعد لإطلاق أكبر وأفضل حواسبها اللوحية... ما هي ميزات "Galaxy Tab S8 Ultra"؟

نشرت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن حاسب Galaxy Tab المنتظر أن تطرحه سامسونغ مطلع العام القادم ليكون أفضل حواسبها اللوحية.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حاسب Galaxy Tab S8 Ultra سيأتي بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجا ج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (325.8/207.9/5.4) ملم.وسيحصل هذا الحاسب على شاشة OLED بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (2960/1848) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة أقلام سامسونغ الذكية.وسيعمل هذا الحاسب بكفائة عالية جدا بفضل معالج Snapdragon 898 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و512 غيغابايت.