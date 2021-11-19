تكنولوجيا وعلوم

Astra الأميركية تؤجل إطلاق صاروخها الفضائي

Lebanon 24
19-11-2021 | 16:00
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أعلنت شركة Astra الأميركية أنها قررت تأجيل صاروخها الفضائي إلى مدارات الأرض.
وخلال بث على موقعها الرسمي قالت الشركة "إن إطلاق صاروخها الفضائي الذي كان من المفترض أن يحمل إلى مدارات الأرض حمولة اختبارية تابعة للقوات الفضائية الأميركية قد تأجل لمدة يوم".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Astra كانت تنوي إطلاق الصاروخ من إحدى قواعد الإطلاق في جزيرة كوديان في ألاسكا، يوم الخميس 21:00 بالتوقيت المحلي (صباح يوم الجمعة 19 تشرين الثاني، بتمام الساعة 9:00 بتوقيت موسكو)، لكن العملية تأجلت بعد أن توقف العد التنازلي لعملية الإطلاق عدة مرات بسبب مشكلات فنية.
ويبلغ طول صاروخ  شركة Astra المذكور 12 مترا، وكانت الشركة قد طورته ليستخدم في إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة إلى مدارات الأرض القريبة، وتأمل الشركة أن حجم هذا الصاروخ الصغير وتكلفة إنتاجه القليلة قد تجعل منه منافسا في سوق الخدمات الفضائية مستقبلا.
 
www.youtu.be/qcRaByKs6Wg

 
المصدر: روسيا اليوم
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