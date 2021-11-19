تكنولوجيا وعلوم

مركبة مريخ تلتقط فيديو لمروحية إنجينيويتي

Lebanon 24
19-11-2021 | 23:00
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أصدرت وكالة الفضاء الوطنية الأميركية مقطع فيديو للرحلة الثالثة عشرة لمروحية Ingenuity إلى المريخ. وتم نشر الفيديو مع البيان على موقع الوكالة.

Ingenuity هي مروحية المريخ بقطر مروحة يبلغ حوالي متر، تم إرسالها إلى هذا الكوكب عن طريق مركبة المريخ Perseverance.

وفي 4 أيلول، قامت شركة Ingenuity برحلتها الثالثة عشرة، والتي استغرقت 160.5 ثانية.

وأصدرت وكالة ناسا الآن مقطع فيديو لهذه الرحلة، تم تصويره بالكاميرا المجهرية للمركبة الجوالة Mastcam-Z.
 
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