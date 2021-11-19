تكنولوجيا وعلوم

عطل جديد يصيب "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من الدول

Lebanon 24
19-11-2021 | 14:35
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أبلغ مستخدمو "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من البلدان عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت منصتي التواصل الاجتماعي، حيث برزت بعض المشاكل في فتح حسابات المستخدمين.
ولوحظ أن 46٪ من مستخدمي موقع "إنستغرام" واجهوا مشاكل مع التطبيق، بينما أبلغ 29٪ آخرون عن مشاكل في تحميل الملفات بالساعات الماضية.
وعلى موقع "فيسبوك" اشتكى 70٪ من المستخدمين من مشاكل في الموقع و17٪ لم يسجلوا الدخول إلى حساباتهم، في الساعات الماضية.
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان أبلغو في السابق عن مشاكل في محرك بحث "غوغل".
المصدر: روسيا اليوم
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