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تكنولوجيا وعلوم
آبل تهدف لإطلاق سيارتها الكهربائية الأولى في هذا العام!
Lebanon 24
20-11-2021
|
05:00
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على مدار السنوات الماضية كان مشروع سيارة آبل الكهربائية يعاني من الوصول للهدف الأساس، فقد واجه الكثير من التأجيلات والتغيرات على مستوى الخطط وقادة المشروع كان آخرها رحيل دوغ فيلد إلى شركة فورد بعد فترة قصيرة من انضمامه لآبل، ليضعضع بذلك آمال الشركة بإطلاق سيارتها في الوقت المحدد.
لكن على ما يبدو أن مصادر Bloomberg، لديها حديث آخر حول موعد إطلاق السيارة الكهربائية، حيث يقول الموقع إن الشركة وجهت كامل تركيزها نحو سيارتها الكهربائية لإطلاقها بحلول عام 2025.
ستعمل السيارة وفقًا للتقارير بنظام قيادة آلي غير كامل (نصف آلي)، وهو الأمر الذي سيساعد في إطلاقها في وقت أبكر خاصة وأن الشركة كانت ترغب بإطلاق سيارتها بنظام قيادة آلي كامل في فترة من الفترات.
تأتي هذه الخطة والتسارع العمل على سيارة آبل الكهربائية بعد تعيين كيفين لينش، مدير قسم الساعات الذكية في الشركة، لقيادة المشروع خلفًا لرحيل دوغ فيلد إلى شركة فورد.
وتهدف آبل إلى استخدام الفترة المقبلة أثناء العمل على السيارة بتطوير نظام قيادة آلي للسيارة للوصول في أسرع فرصة، في الوقت الذي ستعمل فيها على تطوير رقاقة معالجة خاصة بها للتحكم بالسيارة.
وستوفر السيارة الكهربائية من شركة آبل وفقًا للمصادر مقاعد طولية للركاب وشاشة مركزية للمعلومات والنظام للتحكم بالسيارة في المنتصف وستكون بدون عجلة قيادة تقليدية.
(عالم التقنية)
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