تكنولوجيا وعلوم

آبل تهدف لإطلاق سيارتها الكهربائية الأولى في هذا العام!

Lebanon 24
20-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-888198-637729869206394739.jpg
Doc-P-888198-637729869206394739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على مدار السنوات الماضية كان مشروع سيارة آبل الكهربائية يعاني من الوصول للهدف الأساس، فقد واجه الكثير من التأجيلات والتغيرات على مستوى الخطط وقادة المشروع كان آخرها رحيل دوغ فيلد إلى شركة فورد بعد فترة قصيرة من انضمامه لآبل، ليضعضع بذلك آمال الشركة بإطلاق سيارتها في الوقت المحدد.

لكن على ما يبدو أن مصادر Bloomberg، لديها حديث آخر حول موعد إطلاق السيارة الكهربائية، حيث يقول الموقع إن الشركة وجهت كامل تركيزها نحو سيارتها الكهربائية لإطلاقها بحلول عام 2025.

ستعمل السيارة وفقًا للتقارير بنظام قيادة آلي غير كامل (نصف آلي)، وهو الأمر الذي سيساعد في إطلاقها في وقت أبكر خاصة وأن الشركة كانت ترغب بإطلاق سيارتها بنظام قيادة آلي كامل في فترة من الفترات.

تأتي هذه الخطة والتسارع العمل على سيارة آبل الكهربائية بعد تعيين كيفين لينش، مدير قسم الساعات الذكية في الشركة، لقيادة المشروع خلفًا لرحيل دوغ فيلد إلى شركة فورد.


وتهدف آبل إلى استخدام الفترة المقبلة أثناء العمل على السيارة بتطوير نظام قيادة آلي للسيارة للوصول في أسرع فرصة، في الوقت الذي ستعمل فيها على تطوير رقاقة معالجة خاصة بها للتحكم بالسيارة.

وستوفر السيارة الكهربائية من شركة آبل وفقًا للمصادر مقاعد طولية للركاب وشاشة مركزية للمعلومات والنظام للتحكم بالسيارة في المنتصف وستكون بدون عجلة قيادة تقليدية.
 
(عالم التقنية)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-11-20
02:00 | 2021-11-20
23:00 | 2021-11-19
16:00 | 2021-11-19
14:35 | 2021-11-19
14:00 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website