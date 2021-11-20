تكنولوجيا وعلوم

كيف علق ماسك على العطل في تطبيق تسلا للهواتف المحمولة؟

Lebanon 24
20-11-2021 | 08:00
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قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، إن تطبيق الشركة للهواتف المحمولة عاد للعمل من جديد بعد تعطل خادم للتطبيق في وقت سابق، حال دون اتصال الكثير من المالكين بسياراتهم.

كان ماسك يرد على تغريدة لأحد مالكي سيارات تسلا، قال فيها إنه يواجه خطأ في الخادم عند الاتصال بسيارته موديل 3 من خلال التطبيق على نظام التشغيل آي.أو.إس في سول بكوريا الجنوبية.
 
كان موقع إلكتريك هو أول من نشر عن العطل.

وأفاد موقع داون ديتكتور المعني بمتابعة أعطال الخدمات بأن حوالي 500 مستخدم، قالوا إنهم واجهوا خطأ في حوالي الساعة 21.40 بتوقيت غرينتش.

ويتتبع الموقع الأعطال عن طريق تجميع تقارير من سلسلة من المصادر، بما في ذلك أخطاء يبلغ عنها مستخدمون على منصته. وبحلول الساعة 02.20 بتوقيت غرينتش، كان عدد البلاغات عند ما يزيد قليلا عن 60.

وقال ماسك "نعتذر.. سنتخذ إجراءات لضمان عدم حدوث هذا مجددا".
المصدر: سبوتنيك
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