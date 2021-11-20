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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من إنستغرام.. هز هاتفك للإبلاغ عن مشكلة
Lebanon 24
20-11-2021
|
16:00
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أعلنت منصة إنستغرام عن ميزة جديدة تسمى Rage Shake لتحسين تجربة المستخدم، التي قالت إنها تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المشكلات التي يواجهونها مع التطبيق بمجرد هز الهاتف، وتساعدها في إعطاء الأولوية للأخطاء والأشياء الأخرى التي يجب إصلاحها.
وأضافت المنصة: هل سبق لك استخدام تطبيق إنستغرام ولم يكن يعمل كما كان من المفترض أن يعمل. ربما لم يتم تحميل القصص، ربما لم يكن الصوت يعمل، ربما لم تتمكن من تحميل صورة وكان الأمر يثير قلقك واستيائك. يمكنك الآن هز الهاتف ليظهر خيار صغير يتيح لك الإبلاغ عن مشكلة.
بالإضافة إلى ذلك كشفت المنصة أيضًا عن ميزة Carousel Deletion، وهي الميزة التي كان المستخدمون يريدونها منذ فترة من الوقت.
وبدلاً من حذف كامل المنشور ذي المحتوى المتعدد بسبب صورة واحدة سيئة، تسمح لك المنصة الآن بحذف الصورة المحددة.
وكل ما عليك فعله هو النقر على النقاط الثلاث في أعلى الجانب الأيمن والضغط على تعديل ومن ثم التمرير إلى الصورة التي تريد حذفها. ومن هناك، يمكنك النقر فوق زر الحذف الصغير في أعلى الجانب الأيسر من تلك الصورة.
وتتاح ميزة Rage Shake حاليًا عبر iOS وأندرويد في الولايات المتحدة فقط. بينما تتوفر ميزة Carousel Deletion عبر نظام iOS وتصل إلى أندرويد قريبًا.
وأطلقت منصة إنستغرام رسميًا ميزة الشارات Badges الخاصة بها في الولايات المتحدة، التي تمنح المشاهدين طريقة للدفع ودعم صناع المحتوى عبر Instagram Live.
وبالرغم من أن الميزة كانت قيد الاختبار لمدة عام ونصف تقريبًا على أساس الدعوة فقط. ولكن بدءًا من اليوم تسمح المنصة لأي صانع محتوى مؤهلي عبر منصتها بالتقدم للحصول على الميزة.
وبمجرد القبول، يتمكن المشاهدون من شراء الشارات أثناء البث المباشر لصانع المحتوى لدعمه ماليًا.
وتتوفر الشارات في ثلاث مستويات مختلفة، بتكلفة 0.99 دولار أو 1.99 دولار أو 4.99 دولار. وتظهر كقلب واحد أو اثنين أو ثلاثة قلوب بجوار اسم المعلق أثناء البث المباشر.
ويتم عرض أي أسئلة أو تعليقات ينشرها مالك الشارة بشكل أكثر بروزًا لصانع المحتوى. ويظهر اسمه في قائمة مرئية لصانع المحتوى لمدة تصل إلى 90 يومًا.
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