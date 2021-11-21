تكنولوجيا وعلوم

مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)

Lebanon 24
21-11-2021 | 08:00
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نفصلت اليوم السبت مركبة "سيغنس" التابعة لشركة "نورثروب غرومان" عن محطة الفضاء الدولية، لتحترق في الغلاف الجوي للأرض منتصف الشهر المقبل
يذكر أن مركبة الشحن Cygnus وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية في الـ12 من آب الماضي بعد مهمة إطلاق رقم 16 لشركة "نورثروب غرومان" إلى المحطة الفضائية.
المصدر: روسيا اليوم
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