تكنولوجيا وعلوم

إطلاق أولى تجارب السيارات بدون سائق في الشرق الأوسط في هذه الإمارة

Lebanon 24
21-11-2021 | 04:44
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إمارة أبو ظبي تستعد خلال شهر تشرين الثاني الحالي، لبدء التجارب لأول خدمة نقل ركاب بسيارات قيادة الذاتية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك قبل تعميمها تباعا على باقي مناطق ومدن دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ووفقا لموقع وكالة "بلومبيرغ" فإن شركة G42 لخدمات الذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع صندوق مبادلة للاستثمار، التابع لحكومة أبو ظبي ستباشر هذه التجارب باستخدام 5 مركبات ذاتية القيادة تغطي 9 مواقع في جزيرة ياس التي العديد من المراكز الترفيهية العملاقة.

 

وذكر الموقع أن المرحلة الثانية من التجارب سوف تغطي مزيدا من الأماكن والمواقع في مدينة أبو ظبي، فيما ستعمد شركة G42 في وقت لاحق إلى إطلاق تطبيق خاص بهذه الخدمة يمكن المتعاملين من حجز مواعيد عبره.

 

وكانت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبو ظبي قد أشارت في وقت سابق إلى" أنها تعمل بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة على تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة وروادها، وتحقق أهداف الدائرة ومركز النقل المتكامل"، بحسب صحيفة الاتحاد المحلية.

 

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت شركة Cruise LLC، وهي وحدة السيارات ذاتية القيادة التي تملك معظم أسهمها، شركة جنرال موتورز، اتفاقية لبدء تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في دبي في العام 2023.

 

وستبدأ الشركة في تشغيل عدد صغير أو مركبات في مجموعتين لمدة عام، وتخطط لنشر 4 آلاف مركبة من طراز Origin بدون سائق في الإمارة بحلول العام 2030.

المصدر: الحرة
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