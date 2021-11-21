17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"إنستغرام" تفقد أحد تطبيقاتها
Lebanon 24
21-11-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن القائمون على منصة "إنستغرام" أن المنصة ستتخلى عن تطبيق Threads للمراسلة.
وتأتي فكرة التخلي عن التطبيق في إطار سياسة شركة "فيسبوك" التي تسعى لتوحيد منصات التواصل التابعة لها والتي من ضمنها "إنستغرام" و "واتس آب"، إذ تهدف الشركة إلى التركيز على إيجاد طريقة لدمج مستخدمي مختلف منصاتها ليكونوا قادرين على التواصل عبر تطبيقات موحدة.
وكانت الفكرة الأساسية من ظهور تطبيق Threads هو جعل مستخدمي "إنستغرام" قادرين على التواصل والمراسلة عبر تطبيق منفصل شبيه بتطبيق Facebook Messenger، وأن يتمتع هذا التطبيق بالعديد من ميزات "واتس آب".
وكان Threads قد ظهر العام الماضي، لكن "فيسبوك" لاحظت أنه لم يحظ بشعبية كبيرة ولم يحمله الكثير من المستخدمين على الرغم من أن منصة "إنستغرام" لديها نحو مليار مستخدم، لذا قررت التخلي عنه ونقل ميزاته إلى تطبيق "إنستغرام" الأساسي.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي Threads سيبدأون بتلقي الإشعارات بإغلاق التطبيق اعتبارا من 23 الشهر الجاري، وسيبدأ إيقاف التطبيق فعليا في كانون الأول المقبل.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. لا تقوموا بإغضابها!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. لا تقوموا بإغضابها!
00:30 | 2021-11-21
21/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
05:33 | 2021-11-21
21/11/2021 05:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
02:41 | 2021-11-21
21/11/2021 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارٌ عن عواصف ثلجية ستضرب الشرق الأوسط.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
أخبارٌ عن عواصف ثلجية ستضرب الشرق الأوسط.. ما حقيقتها؟
14:54 | 2021-11-20
20/11/2021 02:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
6 حقائق عن الليرة اللبنانية.. إليكم سعرها قبل 70 عاماً
Lebanon 24
6 حقائق عن الليرة اللبنانية.. إليكم سعرها قبل 70 عاماً
16:00 | 2021-11-20
20/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2021-11-21
غوغل تجعل الروبوتات تؤدي مهام الصيانة المكتبية!
08:00 | 2021-11-21
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
05:00 | 2021-11-21
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
04:44 | 2021-11-21
إطلاق أولى تجارب السيارات بدون سائق في الشرق الأوسط في هذه الإمارة
02:00 | 2021-11-21
تسريبات آيفون 14.. بعضها صادم
23:00 | 2021-11-20
يربط جميع أجهزتكم معًا.. كيف تغير بريدك الإلكتروني بحساب أبل
فيديو
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
21/11/2021 21:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
21/11/2021 21:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
05:00 | 2021-11-21
21/11/2021 21:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact