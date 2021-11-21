جهاز لزراعة أي نبات في المنزل.. اليكم التفاصيل

بالانس آلة زراعة نباتات منزلية يناسب حجمها الصغير وتصميمها البسيط أي مطبخ حديث.

وتم تصميم بالانس من قبل شركة Designer Dot لأولئك منا الذين يرغبون في الوصول إلى إمدادات شخصية من المنتجات الطازجة في المنزل دون عناء الاعتناء بالحديقة يومًا بعد يوم.

وتشتهر شركة Designer Dot بكتالوجها الشامل للأجهزة المنزلية، وتهدف إلى دمج الجماليات البسيطة مع التصميم المريح من أجهزة الشحن المحمولة اللاسلكية، إلى أجهزة تحضير القهوة القائمة بذاتها.

وعند إنشاء بالانس، سعى الفريق إلى وضع تصور لجهاز زراعة نباتات منزلي يكون مضغوطًا بما يكفي ليلائم أي مطبخ حديث، ويناسب في تصميمه البسيط أي مخطط للتصميم الداخلي.

ويتم تخزين بالانس بشكل مشابه لمعظم مزارع النباتات، وهو مزود بأدراج قابلة للسحب وتجاويف تنبت المحاصيل منها لتنمو. ويمكن إزالة الأدراج نفسها للسماح بارتفاع السقف لنمو النباتات الأطول، والتي يمكن للمستخدمين تبديلها وإخراجها لنباتات مختلفة وفقًا لذلك.

وبمجرد زرع البذور، يعتني بالانس بالباقي، وفي الداخل تشع مصابيح ليد ضوء مستمر فوق الشتلات لضمان وصول المحاصيل إلى وقت الحصاد. ولمنع الضوء من الانتشار في المطبخ، تم تزويد بالانس بستائر مصفحة مدمجة.