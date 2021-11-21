ما هي أكثر كلمات المرور شيوعاً في 2021؟

أصدرت نورد باس تقريرها السنوي لأكثر كلمات المرور شعبية في 2021.وأوضح التقرير أن العديد من المستخدمين لا يزالون يستخدمون أسماءهم في كلمات المرور، إلى جانب الفرق الرياضية، والعلامات التجارية للسيارات، والفرق الموسيقية التي تحظى بشعبية كبيرة أيضا بين المستخدمين.وفي حديثه لديلي ميل البريطانية أوضح خبير الأمن السيبراني جيك مور من شركة ESET أن هذا البحث يوضح أن المستخدمين لا يفهمون مخاطر استخدام كلمة مرور ضعيفة، ويوصي باستخدام كلمات مرور مختلفة لكل موقع يزوره المستخدم دون الحاجة إلى تذكر التفاصيل.وفحصت شركة نورد باس بيانات تبلغ 4 تيرابايت، جمعتها بالشراكة مع باحثين مستقلين، وأظهر البحث أن 123456 هي كلمة المرور الأكثر شيوعاً في العالم، ويستخدمها 103.170.552 ملايين مستخدم.وجاءت 123456789 و 12345 في المرتبتين الثانية والثالثة بين كلمات المرور الأكثر شعبية، وتضمنت كلمات المرور الشائعة الأخرى في قائمة العشر الأولى Qwerty، وPassword و111111.ويشيع استخدام "Colocolo" في تشيلي ، و"nacional" في البرازيل ، و"sparta" في التشيك ، و "marseille" في فرنسا و"schalke04" في ألمانيا.وتُظهر النتائج أن معرفة موقع الشخص وجنسه يمكن أن يساعد الهاكرز في اختراق كلمة المرور، حيث توجد سمات مشتركة. على سبيل المثال، وجد البحث أنه بشكل عام، استخدمت النساء كلمات أكثر إيجابية ومحبة مثل"sunshine" أو "iloveyou"، وفي الوقت نفسه، يميل الرجال إلى المزيد من كلمات المرور المشتقة من الألعاب الرياضية، خاصة كرة القدم. وفي بعض البلدان، استخدم الرجال أيضا كلمات غير لائقة أكثر من النساء.كما تظهر في القائمة مصطلحات ترفيهية شائعة، مثل بوكيمون، وسوبرمان، وبات مان، وستار وورز، والأطعمة مثل الشوكولاتة والبسكويت والفلفل.وفيما يلي قائمة بأكثر 10 كلمات مرور شعبية في العالم:1- 1234562- 1234567893- 123454- qwerty5- password6- 123456787- 1111118- 1231239- 123456789010- 1234567