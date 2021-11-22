تكنولوجيا وعلوم

رولز رويس تكشف عن أسرع طائرة كهربائية في العالم

Lebanon 24
22-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-888824-637731591359462610.jpg
Doc-P-888824-637731591359462610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة رولز رويس عن أن إحدى طائرتها الكهربائية أصبحت الأسرع من نوعها في العالم، وذلك بعد أن وصلت إلى أقصى سرعة 623 كيلومترًا في الساعة.

ونقلت هيئة الإضاعة البريطانية "بي بي سي" بيانا للشركة قالت فيه إن الطائرة  Spirit of Innovation هي أسرع طائرة كهربائية بالكامل على كوكب الأرض، وبناء على ذلك فقد تقدمت الشركة بثلاثة طلبات للحصول على أرقام قياسية عالمية إلى الاتحاد العالمي للرياضات الجوية.

وجاءت طلبات الشركة بخصوص تسجيل الأرقام القياسية التالية:

-وصول الطائرة إلى سرعة 555.9 كيلومتر في الساعة لأكثر من 3 كيلومترات.
-وصولها إلى سرعة 532.1 كيلومتر في الساعة لأكثر من 15 كيلومتر.
-صودها إلى ارتفاع 3000 متر في 202 ثانية.
يشار إلى أن الطائرة Spirit of Innovation جاءت كإحدى نتائج مشروع  ACCEL، أو ما يعرف بـ"تسريع كهرباء الطيران"، والذي يضم متخصصين في المحركات الكهربائية وشركة فرعية مملوكة بالكامل لمرسيدس، بالإضافة إلى  شركة "إلكتروفلايت"، وهي شركة طيران ناشئة.

وتستخدم الطائرة الكهربائية الأسرع في العالم محركا كهربائيا بقدرة 400 كيلوواط وحزمة بطارية الدفع الأكثر كثافة في القوة التي تم تجميعها في المجال.

يذكر أن الطائرة كانت قد أكملت رحلتها الأولى في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث حلقت أجواء المملكة المتحدة لمدة 15 دقيقة تقريبا.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2021-11-22
23:00 | 2021-11-21
16:00 | 2021-11-21
14:00 | 2021-11-21
11:00 | 2021-11-21
08:00 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website