تكنولوجيا وعلوم

بالصورة... هذه هي أغلى سيارة في العالم

Lebanon 24
22-11-2021 | 02:00
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نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة لسيارة في معرض الرياض للسيارات، قال إنه يعتقد أنها الأغلى في العالم.

ونشر آل الشيخ صورة السيارة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، وأرفقها بتعليق قال فيه: "أعتقد أنها أغلى سيارة في العالم يتم عرضها بمعرض سيارات الرياض"، مشيرا إلى أن ثمنها 80 مليون جنيه إسترليني.
 
 
وقال موقع "أخبار 24" السعودي إن السيارة من طراز "فيراري" الفارهة، مشيرا إلى أنه يتم عرضها في معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ولفت الموقع إلى أن المعرض يضم الكثير من السيارات الكلاسيكية والحديثة، إضافة إلى مجموعة نادرة من السيارات السريعة.

ولفت الموقع إلى أن السيارة من فئة فيراري "جي تي أو 250" هولي جريل، التي يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1963، مشيرا إلى أنها فازت في سباق "تور دي فرانس" للسيارات بعد عام من هذا التاريخ.

وأوضح الموقع أن تلك السيارة وصلت إلى هذا السعر بعدما اشتراها رجل أعمال أمريكي منذ سنوات بـ 70 مليون دولار أمريكي، مؤكدا ثقته في أنها ستباع بـ100 مليون دولار بعد سنوات.
المصدر: سبوتنيك
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