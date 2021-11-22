تعرفوا على أسرع طائرة كهربائية في العالم!

كشفت شركة "رولز رويس" عن أن إحدى طائرتها الكهربائية أصبحت الأسرع من نوعها في العالم، وذلك بعد أن وصلت إلى أقصى سرعة 623 كيلومترًا في الساعة.ونقلت هيئة الإضاعة البريطانية "بي بي سي" بيانا للشركة قالت فيه إن الطائرة Spirit of Innovation هي أسرع طائرة كهربائية بالكامل على كوكب الأرض، وبناء على ذلك فقد تقدمت الشركة بثلاثة طلبات للحصول على أرقام قياسية عالمية إلى الاتحاد العالمي للرياضات الجوية.وجاءت طلبات الشركة بخصوص تسجيل الأرقام القياسية التالية:وصول الطائرة إلى سرعة 555.9 كيلومتر في الساعة لأكثر من 3 كيلومترات.