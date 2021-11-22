تكنولوجيا وعلوم

‏"ميتا" تؤجل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023‏

Lebanon 24
22-11-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-889132-637732136788187508.jpg
Doc-P-889132-637732136788187508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) أنها ستؤجل خطوة تشفير جميع الرسائل على موقعي "فيسبوك" ‏‏و"إنستغرام" بشكل كامل.‏
وكتب رئيس الأمن في "ميتا"، أنتيجون ديفيس، تعليقا على صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية يحذر فيه من أن نشر الرسائل الافتراضية المشفرة من طرف إلى طرف في تطبيقات "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام" قد يتأخر إلى "وقت ما في عام 2023".
وأضاف ديفيس أن شركة التواصل الاجتماعي خططت في الأصل للانتهاء من هذه الخطوة في أقرب وقت في العام المقبل 2022، لكنها أرادت الحصول على وقت إضافي "لفعل ذلك بشكل صحيح".
ورغم التأخير، نوه أنتيجون ديفيس في رده على "ذا تليغراف" أن شركة "ميتا" ستظل تتمتع بالقدرة على اكتشاف إساءة الاستخدام من خلال مجموعة من المعلومات غير المشفرة وتقارير المستخدم.
يشار إلى ميزة الرسائل المشفرة تتوافر في تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" التابع لشركة "ميتا" أيضا.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2021-11-23
16:00 | 2021-11-22
14:00 | 2021-11-22
11:00 | 2021-11-22
08:00 | 2021-11-22
05:00 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website