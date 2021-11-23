"ناسا" تؤجل مرة أخرى إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" بسبب حالة طارئة

أعلن توماس زوربوخين، نائب رئيس "ناسا" عن تأجيل إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" إلى يوم 22 كانون الاول 2021 بسبب حالة طارئة خلال التحضير لعملية الإطلاق.ويشير زوربوخين، إلى أنه "قبل بضعة أيام، حدثت حالة طارئة، حيث انفصل شريط الربط المحكم، أثناء ربط التلسكوب بالمحول، الذي سيسمح بتوصيله إلى المركبة الفضائية". وقد تسببت هذه الحادثة بتحرك التلسكوب، ما جعل الخبراء يقررون إجراء اختبارات إضافية للتأكد من عمل جميع أجهزته.ويضيف، "عندما نتعامل مع تلسكوب كلفته 10 مليارات دولار، تصبح المحافظة قاعدة".وأكد نائب رئيس ناسا، على أن التلسكوب جاهز للإطلاق والتأخير إجراء احترازي.ويعتبر هذا التلسكوب الذي بدأ بناؤه عام 2013 أقوى مرصد فضائي. وكان من المقرر في البداية إطلاقه في شهر تشرين الاول عام 2018 ولكن لأسباب عديدة مختلفة لم يكتمل بناؤه في الوقت المحدد.