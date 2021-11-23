19
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"ناسا" تؤجل مرة أخرى إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" بسبب حالة طارئة
Lebanon 24
23-11-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن توماس زوربوخين، نائب رئيس "ناسا" عن تأجيل إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" إلى يوم 22 كانون الاول 2021 بسبب حالة طارئة خلال التحضير لعملية الإطلاق.
ويشير زوربوخين، إلى أنه "قبل بضعة أيام، حدثت حالة طارئة، حيث انفصل شريط الربط المحكم، أثناء ربط التلسكوب بالمحول، الذي سيسمح بتوصيله إلى المركبة الفضائية". وقد تسببت هذه الحادثة بتحرك التلسكوب، ما جعل الخبراء يقررون إجراء اختبارات إضافية للتأكد من عمل جميع أجهزته.
ويضيف، "عندما نتعامل مع تلسكوب كلفته 10 مليارات دولار، تصبح المحافظة قاعدة".
وأكد نائب رئيس ناسا، على أن التلسكوب جاهز للإطلاق والتأخير إجراء احترازي.
ويعتبر هذا التلسكوب الذي بدأ بناؤه عام 2013 أقوى مرصد فضائي. وكان من المقرر في البداية إطلاقه في شهر تشرين الاول عام 2018 ولكن لأسباب عديدة مختلفة لم يكتمل بناؤه في الوقت المحدد.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
4 أبراج لا تنفع بأن تكون في منصب المدير
Lebanon 24
4 أبراج لا تنفع بأن تكون في منصب المدير
00:00 | 2021-11-23
23/11/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. اليكم ما جرى في كفركلا
Lebanon 24
حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. اليكم ما جرى في كفركلا
03:52 | 2021-11-23
23/11/2021 03:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)
Lebanon 24
حادثة تهزّ برجا.. رصاصة تقتل شاباً داخل منزل ذويه! (صورة)
15:08 | 2021-11-22
22/11/2021 03:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى.. هذا ما طلبته أميركا من إسرائيل بشأن إيران
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى.. هذا ما طلبته أميركا من إسرائيل بشأن إيران
16:00 | 2021-11-22
22/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مهنياً ومالياً اليكم توقعات ماغي فرح للابراج للاسبوع الرابع من تشرين الثاني.. فهل من انفراجات؟
Lebanon 24
مهنياً ومالياً اليكم توقعات ماغي فرح للابراج للاسبوع الرابع من تشرين الثاني.. فهل من انفراجات؟
06:45 | 2021-11-23
23/11/2021 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2021-11-23
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
08:00 | 2021-11-23
نصائح لتنظيف الأجهزة الإلكترونية من دون إتلافها
05:00 | 2021-11-23
9 نصائح بسيطة لتعزيز أداء الألعاب على الهاتف الذكي
02:00 | 2021-11-23
منظمة إرهابية تستخدم "تيك توك" لتجنيد انتحاريين شباب
23:00 | 2021-11-22
"ميتا" تؤجل التشفير الكامل لرسائل فيسبوك وإنستغرام حتى 2023
16:00 | 2021-11-22
عالم "أعماق البحار" في قلب الفضاء بصورة "لا مثيل لها"
فيديو
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
23/11/2021 22:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
09:30 | 2021-11-23
23/11/2021 22:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جوقة النشيد اللبناني تعيد الامل بلبنان من جديد (فيديو)
Lebanon 24
جوقة النشيد اللبناني تعيد الامل بلبنان من جديد (فيديو)
09:24 | 2021-11-23
23/11/2021 22:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact