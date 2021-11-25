هل تعاني من ارتفاع درجة حرارة "اللاب توب"؟ إليك الحل

هل فكرت في يوم من الأيام استخدام جاهز الكمبيوتر المحمول الخاص بك وأنت متكئ على الأريكة، ولكن وجدت أن حرارة الجهاز ارتفعت بشكل ملحوظ؟. هذا الأمر يشكل خطر كبير على سلامة الـ Laptop ولربما التغاضي عن هذه المشكلة سيتسبب في تعطل الحاسوب بالكامل وخسارة المعلومات التي فيه إلى الأبد.فما الحلول؟

تأكد من أن المروحة تعملفي حال شعرت أن درجة حرارة اللاب توب قد ارتفعت بشكل ملحوظ لديك، فهنا قم بالتأكد في البداية من أن المروحة تعمل بالشكل الصحيح لديك. ومن أجل التأكد من عمل المروحة، قم بوضع يديك على فتحات التهوية فإذا شعرت أن هناك هواء ساخن يخرج من المروحة فهنا المروحة تعمل لديك. ولربما هناك سبب آخر لسخونة اللاب توب. ولكن في حال وجدت أن لا هواء يخرج من المروحة أو وجدته ضعيف تمامًا. فهذا يرجع الى الغبار المتراكم على المروحة أو تعطل المروحة. ولهذا ننصحك بفتح الحاسوب المحمول وتنظيف المروحة من الغبار. وفي حال كنت قلق بشأن هذا الأمر فلا مانع من التوجه لمختص للقيام بذلك.تأكد من عدم انسداد فتحات التهويةهناك فئة من المستخدمين ممن يفضلون استخدام الكمبيوتر المحمول أثناء الجلوس على السرير أو على الأريكة، وبالتالي يسدون فتحات التهوية الخاصة بالكمبيوتر. مما قد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الحاسوب بشكل ملحوظ. ولهذا لا بد من التأكد من أن فتحات التهوية لديك غير مسدودة ويسمح بخروج الهواء من داخل اللاب توب إلى الخارج. وذلك من خلال وجود مجال لتدفق الهواء ما بني الجزء الخلفي للكمبيوتر المحول والسطح الذي يتم وضعه عليه. بمجمل الحديث ينصح بوضع الحاسوب بالوضع المائل قليلًا. مما يساعد ذلك على دفع الهواء بشكل صحيح في المكونات الداخلية للابتوب.قم بتحديث القرص الصلب القديم بواحد جديدتحدثنا فيما قبل عن تطبيق CPUz والذي يساعدك في معرفة المكون الذي يستخدم الكثير من الموارد ويتسبب في ارتفاع درجة حرارة اللاب توب. ولكن في أغلب الحالات نجد أن المشكلة تكون في الأساس من محرك الأقراص الذي يكون في العادة قديم. حيث ان هذا المحرك القديم من الممكن أن يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير وذلك عند وصول استخدام القرص الصلب إلى 100%. وبهذا ستجد أن نظامك أصبح بطيء ويتجمد في بعض الأحيان. لذا اذا كان الوضع كذلك لديك، فأنصحك أن تقوم بترقية القرص الصلب لديك. كما وأنصحك باستبداله من HDD إلى SDD. مما سيمنحك ذلك سرعة أداء أفضل.التحقق من عدم وجود فيروساتسبب آخر من أسباب ارتفاع درجة حرارة اللاب توب هي الفيروسات المنتشرة في الجهاز. حيث تعمل هذه الفيروسات على زيادة استهلاك المعالج بشكل كبير وملحوظ. بل يمكنها أيضًا العمل على زيادة الضغط على الـ RAM أو ذاكرة الوصول العشوائي. هذه الزيادات والاستنفاذات الكبيرة ستؤثر على حرارة اللابتوب وتتسبب في سخونته. ولهذا يجب الإسراع في التخلص من هذه الفيروسات في أسرع وقت. وذلك من خلال استخدام أحد برامج تنظيف الحاسوب من الفيروسات وبرامج آنتي فيروس للحاسوب.تغيير المعجون الحرارييتوفر كل حاسوب مكتبي او محمول على معجون حرار للتبريد على وحدة المعالجة المركزية، ومع مرور الوقت يمكن أن يتحلل هذا المعجون. يؤدي تحلل المعجون الحراري إلى سخونة اللاب توب وارتفاع درجته بشكل ملحوظ جدًا. ومن أجل ذلك يجب عليك أن تقوم باستبدال هذا المعجون بأسرع وقت ممكن. وشرائه من السوق من أمكان بيع قطع الهاردوير لأجهزة الحاسوب. وفي حال كنت لا تعرف كيف يمكنك القيام بذلك، فأنصحك بالذهاب إلى أقرب محل صيانة من أجل تغيير المعجون الحراري في حاسوبك. حيث بتغيير المعجون ستنخفض درجة الحرارة من 5 إلى 6 درجات مئوية. وفي بعض الحالات الأخرى يمكن التبريد من 10 إلى 15 درجة مئوية.استخدم لوحة التبريد الخاصة بجهاز اللاب توبهناك لوحات مربعة الشكل تأتي كقاعدة لجهاز اللاب توب، وفي هذه اللوحات مراوح صغيرة يتم توصيل الكهرباء لها عبر وصلة USB يتم وصلها بالحاسوب. فوظيفة هذه المراوح والقاعدة بشكل عام هو التبريد على الحاسوب المحمول. فتعمل على تخفيض درجة حرارة اللاب توب بشكل ملحوظ جدًا. وذلك بسبب الهواء العالي الذي تركزه على قاعدة اللاب توب وبالتحديد على قطع الهاردوير في هذا الجهاز. ولهذا لا مانع من تجربة هذا الحل في تبريد جهاز الحاسوب المحمول لديك. فسعر قاعدة التبريد هذه في متناول اليد وتعتبر حل منقذ لارتفاع درجة حرارة اللاب توب.