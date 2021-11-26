تكنولوجيا وعلوم

أبرز ما يميز ROG Phone 5s Pro من آسوس (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2021 | 23:00
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منذ أن أعلنت عنه آسوس صنّف ROG Phone 5s Pro من بين أفضل الهواتف في العالم لما يحويه من ميزات وتقنيات ممتازة.

ويتمتع هذه الهاتف بقدرات جبارة في معاينة البيانات والصور والفيديوهات والتعامل مع الألعاب الإلكترونية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 18 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.
 
 
كما حصل الجهاز على شاشة AMOLED ممتازة بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يبلغ 800 شمعة/م، كما تعمل هذه الشاشة مع تقنيات HDR10+ لتوفير دقة عالية جدا للصور والفيديوهات.

وأتى الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 238 غ، وجهّز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+13+5) ميغابيكسل تعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
 
وجهزته آسوس بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن الفائق السرعة.
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