تكنولوجيا وعلوم

ساعة Vivo الذكية ستنافس آبل وهواوي.. هذه مواصفاتها (فيديو)

Lebanon 24
27-11-2021 | 05:00
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قامت شركة Vivo بتسريب بعض المعلومات التي تتعلق بساعتها الذكية القادمة والتي ستنافس من خلالها أحدث ساعات شركتي هواوي وسامسونغ.

 

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة vivo Watch 2 القادمة ستحصل على هيكل دائري الشكل محمي من الماء والغبار، محاط بإطار معدني، ومجهز بشاشات AMOLED متعددة الطبقات تعمل مع تقنيات توفير الطاقة.

 

وتظهر الصور التي سرّبت لهذه الساعة أنها ستأتي بعدة انواع من الأحزمة الجلدية والمطاطية والمعدنية، كما أنها ستكون قادرة على قياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم.

 

 

ومن المفترض ان تحصل هذه الساعات أيضا على تقنية Esim التي ستمكنها من إجراء المكالمات الصوتية عبر الشبكات الخلوية، فضلا عن حصولها على أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبرمجيات متطورة لمراقبة معدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.

 

كما ذكرت بعض التسريبات أن الساعة الجديدة ستحصل على بطارية بسعة 501 ميلي أمبير، وأن هذه البطارية ستكفيها لتعمل 18 يوما تقريبا بالشحنة الواحدة عند تفعيل خاصية توفير الطاقة.

المصدر: روسيا اليوم
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