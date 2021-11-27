تكنولوجيا وعلوم

"شاومي" تكشف موعد إطلاق أقوى هاتف ذكي بمعالج ثوري

Lebanon 24
27-11-2021 | 14:00
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تعرض شركة "شاومي" الصينية هاتفها الذكي الرائد الجديد "شاومي 12" قبل نهاية هذا العام.
وتعتزم الشركة الصينية تقديم "شاومي12"، في 12 كانون الأول المقبل.
إلى جانب الإصدار المذكور، تظهر خيارات نسخ متعددة منه مثل "شاومي 12 إكس" أيضًا في السوق، وهو نوع من المنافسة لجهاز "أيفون ميني"، وهو هاتف ذكي صغير يتميز بخصائص متطورة، حسب موقع "ماي دايفرز".
ومن المتوقع أن يحتوي هاتف "شاومي12" على شاشة منحنية مع فتحة مركزية لكاميرا السيلفي، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة "2 كي"، ومكبرات صوت استريو ووحدة كاميرا بثلاثة مستشعرات، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابكسل من إنتاج سامسونغ أو سوني.
ويتميز الهاتف الذكي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.
وتعتبر الميزة الرئيسية هي المعالج المقدم من شركة كوالكوم، حيث يمكن أن يصبح الجهاز الأول في العالم باحتوائه على معالج "سناب دراغون 8 جين 1".
وعلى الرغم من أن الجهاز سيقدم في ديسمبر، إلا أنه لن يطرح في الأسواق قبل الربع الأول من عام 2022.
المصدر: سبوتنيك
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